Tasas hipotecarias en EEUU repuntan en plena temporada de compras de primavera

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos aumentó esta semana, elevando los costos de endeudamiento para los posibles compradores de vivienda en plena temporada de compras de primavera.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,3% con respecto al 6,23% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Aun así, está por debajo de la tasa de hace un año, cuando promedió 6,76%.

El incremento pone fin a una caída de tres semanas y devuelve la tasa promedio al nivel en el que estaba hace dos semanas.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también subieron esta semana. Esa tasa promedio aumentó a 5,64% respecto del 5,58% de la semana pasada. Hace un año estaba en 5,92%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

Este repunte semanal de la tasa promedio de un préstamo hipotecario a 30 años se produce tras un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,39% en las operaciones del mercado de bonos del jueves a mediodía, por encima de 4,34% de hace una semana. El rendimiento estaba en apenas 3,97% a finales de febrero, antes de que estallara la guerra con Irán.

A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se había reducido justo por debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022. No ha vuelto a caer por debajo de ese umbral en las semanas transcurridas desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, que disparó los precios de la energía y aumentó las preocupaciones por un aumento en la inflación.

Los rendimientos de los bonos, y las tasas hipotecarias, se han mantenido volátiles a medida que el conflicto se prolonga.

Los altos precios del petróleo contribuyeron a que la Reserva Federal anunciara el miércoles que seguirá aplazando los recortes de las tasas de interés.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

Si bien unas tasas más bajas podrían impulsar la economía, al mismo tiempo corren el riesgo de empeorar la inflación, lo que a su vez podría derivar en tasas hipotecarias más altas.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en un bache desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. En lo que va de este año se han mantenido débiles, con descensos en enero, febrero y marzo frente a un año antes.

Aun con sus oscilaciones recientes, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años sigue siendo casi medio punto porcentual inferior a la de hace un año.

Aun así, la incertidumbre sobre las tasas hipotecarias ha nublado las perspectivas de la temporada de compras de primavera, tradicionalmente el periodo más activo del año para el mercado de la vivienda.

Una medición reciente de las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos, que registra cuándo un comprador firma un contrato para adquirir una vivienda, mostró un panorama mixto del mercado inmobiliario.

Las ventas pendientes de viviendas aumentaron 1,5% en comparación con febrero, pero cayeron 1,1% frente a marzo del año pasado, informó a principios de esta semana la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Por lo general, hay un desfase de uno o dos meses entre la firma de un contrato y el momento en que se concreta la venta, lo que convierte a las ventas pendientes en un indicador adelantado de las futuras ventas de viviendas ya finalizadas.

“Hay algunas señales de vida entre los compradores, ya que las ventas pendientes han subido apenas un poco en las últimas cuatro semanas”, señaló Lisa Sturtevant, economista en jefe de Bright MLS. “Pero lo cierto es que no vamos a ver que las tasas caigan por debajo de 6% en el corto plazo, y el mercado de la vivienda en primavera va a estar mucho más apagado de lo que sugerían los pronósticos a finales del año pasado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.