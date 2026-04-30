La inflación llega al 3% en Europa mientras la guerra con Irán dispara el petróleo

El fuerte aumento de los precios del petróleo por la guerra con Irán elevó la inflación en Europa en abril, mientras el crecimiento siguió rindiendo por debajo de lo esperado, en una combinación preocupante tanto para los consumidores como para los responsables de política del Banco Central Europeo.

La inflación anual en la eurozona —los 21 países que usan la moneda común, el euro— subió al 3% desde el 2,6% de marzo, impulsada por un incremento del 10,9% en los precios de la energía, informó el jueves la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat. El crudo cotiza por encima de los 120 dólares por barril, frente a alrededor de 73 dólares antes del estallido de la guerra el 28 de febrero.

Mientras tanto, el crecimiento de la eurozona en los primeros tres meses del año decepcionó, con un aumento marginal de la producción económica del 0,1% respecto del trimestre anterior.

La guerra está asestando un enorme golpe a la economía mundial porque Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes pasaba alrededor del 20% del petróleo mundial rumbo a los clientes desde los productores del golfo Pérsico. El salto de los precios del petróleo se ha reflejado rápidamente en las gasolineras y en el precio del combustible para aviones.

El aumento de la inflación ha avivado la preocupación de que pueda quedar incorporada a la economía junto con un crecimiento lento o inexistente, un dilema de política conocido como “estanflación” que deja a bancos centrales como el BCE con pocas opciones atractivas. El antídoto habitual contra la inflación es que el banco central eleve su tasa de interés de referencia, pero eso puede frenar el crecimiento al encarecer el crédito para comprar bienes.

Los responsables de política del BCE dejaron sin cambios el jueves su tasa de interés de referencia, aunque la inflación anual ahora está claramente por encima del objetivo del 2% del banco. La tasa de referencia del banco se mantiene sin cambios en el 2% desde junio de 2025.

La presidenta del banco europeo, Christine Lagarde, dijo en una conferencia de prensa posterior a la decisión en la sede del banco en Frankfurt que el consejo de gobierno del banco había debatido el jueves una subida de tasas. Señaló que el consejo volvería a evaluar la postura del banco con nueva información en la próxima reunión, el 11 de junio, sin comprometerse con ninguna trayectoria específica para las tasas.

Aunque algunos economistas han usado el término recientemente, afirmó que la eurozona no estaba enfrentando una estanflación como la que afectó a las economías occidentales tras los shocks petroleros de la década de 1970.

Lagarde sostuvo que la situación actual no era comparable, ya que hay una inflación menos arraigada y un mercado laboral más fuerte que respalda una economía que no está en recesión. Indicó que el término era “algo que dejo aparcado en los años 70... por el momento no es algo que estemos viendo”.

“No aplicamos ese término llamativo, ‘estanflación’, a las circunstancias que tenemos”.

Las economías occidentales sufrieron una alta inflación tras dos crisis petroleras: el embargo petrolero árabe de 1973 contra Estados Unidos y la revolución iraní de 1979, malos recuerdos reavivados por el cierre de Ormuz.

Otros bancos centrales también están en pausa, incluyendo los de Japón, Estados Unidos e Inglaterra, que esta semana dejaron sin cambios sus respectivas tasas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.