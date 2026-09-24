Disminuyen pedidos de ayuda por desempleo en EEUU, el nivel se mantiene históricamente bajo

Menos personas solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos la semana pasada y tales solicitudes se mantienen en niveles históricamente bajos, mientras la mayoría de la población goza de seguridad laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que 197.000 personas solicitaron cheques de desempleo la semana pasada, la cifra más baja desde mediados de julio y por debajo de las 198.000 de la semana anterior, revisadas al alza. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza los altibajos de una semana a otra, cayó a 202.250 la semana pasada desde 204.000.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen porque pueden ser una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en su mayoría por debajo de 220.000, un nivel históricamente bajo.

El mercado laboral se ha mantenido sólido pese al aumento de los precios de la energía, que ha presionado a empresas y consumidores desde que comenzaron los enfrentamientos con Irán el 28 de febrero.

Los despidos son bajos. Las empresas, que recuerdan la escasez de mano de obra que siguió al fin de los confinamientos por la pandemia, se muestran reacias a prescindir de personal. Están contratando, pero de manera moderada según los estándares de los últimos años.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han sumado un promedio de 80.000 empleos al mes, incluidos 162.000 en agosto. Eso supone una mejora respecto a un desalentador 2025, cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700, ya que las altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump desalentaron la contratación.

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de septiembre la próxima semana. Se espera que muestre que los empleadores añadieron 52.500 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuvo baja, en 4,1%, según una encuesta de pronosticadores realizada por la firma de datos FactSet.

La contratación sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, y de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por COVID-19.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.