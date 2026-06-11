Suben tasas hipotecarias en EEUU y están justo por debajo de su máximo anual

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos subió ligeramente esta semana hasta quedar apenas por debajo de su máximo del año, la señal más reciente de que los costos para vivienda siguen elevados en comparación con donde estaban antes de que comenzara la guerra con Irán.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,52% desde 6,48% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Pese al incremento, la tasa promedio se mantiene por debajo de 6,84%, nivel en el que estaba hace un año.

Cuando suben las tasas hipotecarias, pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que reduce su poder adquisitivo.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las tasas de interés hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

Las tasas han tendido mayormente al alza desde que el conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó a finales de febrero, lo que interrumpió el flujo de crudo desde el Golfo Pérsico hacia clientes de todo el mundo. Eso impulsó con fuerza los precios del petróleo, lo que ayudó a elevar la inflación.

Las expectativas de precios del petróleo más altos han mantenido elevados los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que ha hecho que las tasas hipotecarias sigan una tendencia ascendente.

El rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicaba en 4,53% en las operaciones del mediodía del jueves en el mercado de bonos, por encima de 4,47% de hace una semana. A finales de febrero era de apenas 3,97%, antes de que estallara la guerra.

Tan recientemente como a finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había bajado a apenas menos de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha caído por debajo de ese umbral. Hace dos semanas, subió a 6,53%, su nivel más alto desde el 28 de agosto.

Aunque las tasas promedio de las hipotecas a largo plazo siguen siendo más bajas que a estas alturas del año pasado, su trayectoria mayormente ascendente y la incertidumbre sobre cuánto más podrían subir han mantenido este año a muchos posibles compradores al margen.

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos disminuyeron en los primeros tres meses del año en comparación con un año antes, lo que prolongó una desaceleración inmobiliaria a nivel nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas se mantuvieron prácticamente sin cambios en abril, pero se aceleraron en mayo hasta su ritmo más rápido desde diciembre.

Aun así, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos continúan rondando un ritmo anual de cerca de 4 millones, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.