Guerra en Irán frenará crecimiento económico este año, vaticina Banco Mundial

Las repercusiones económicas de la guerra con Irán —precios de la energía más altos y mayor incertidumbre— frenarán el crecimiento mundial este año, informó el Banco Mundial el jueves.

El organismo antipobreza, que agrupa a 189 países, prevé que la economía mundial crezca apenas un 2,5% este año, su desempeño más débil desde que la pandemia de COVID-19 trastocó el comercio global hace seis años.

El banco rebajó su pronóstico de crecimiento para dos tercios de los países del mundo.

Pero Estados Unidos, que inició la guerra al unirse a Israel para atacar a Irán el 28 de febrero, se libra de una rebaja. El Banco Mundial aún espera que la mayor economía del mundo crezca un 2,2% este año, sin cambios respecto de un pronóstico de enero y con un leve aumento frente al 2,1% en 2025.

Como gran productor de energía, la mayor economía del mundo es más resistente que los países que importan su petróleo y gas natural, y la economía de Estados Unidos se está beneficiando de grandes recortes de impuestos y de un auge de la inversión en inteligencia artificial. Pero los estadounidenses comunes siguen frustrados por el aumento de la gasolina y de otros precios.

Otras economías están recibiendo un golpe más duro. El Banco Mundial está recortando su pronóstico de crecimiento para 2026 de los países en desarrollo y de mercados emergentes en 0,4 puntos porcentuales, hasta un mínimo posterior a la pandemia de 3,6%. En esos países, señaló el banco, “la interrupción del suministro de energía y el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto han debilitado la confianza y han mermado la actividad económica en general”.

China, la segunda economía del mundo, registrará un crecimiento económico de 4,2% este año, por debajo del 5% en 2025 y del 4,4% que el banco había pronosticado para este año en enero, según el pronóstico. India está prevista a volver a ser la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, con una expansión de 6,6% este año; pero eso supone una fuerte caída frente al 7,7% en 2025.

Los 21 países europeos que comparten la moneda del euro, en conjunto, apenas lograrán un crecimiento de 0,8% este año, por debajo del 1,4% en 2025, según el análisis.

Irán respondió a los ataques cerrando el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Los precios de la energía se dispararon. El Banco Mundial prevé que el precio del crudo Brent de referencia promedie 94 dólares por barril este año, un 36% más que en 2025 y un 50% por encima de lo que el banco había pronosticado en enero.

La guerra también ha alterado el comercio de fertilizantes, gran parte de los cuales se exporta a través del Golfo Pérsico. Eso podría provocar escasez de alimentos, ya que los agricultores reduzcan el uso de fertilizantes para evitar costos más altos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.