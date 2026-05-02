Shakira seguirá a Madonna y Lady Gaga con un gran concierto gratis en Copacabana

La superestrella colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la noche del sábado, en un evento que, según funcionarios de Río, atraerá aproximadamente a 2 millones de personas a una de las franjas costeras más icónicas del mundo.

La actuación sigue a espectáculos similares de Madonna en 2024 y de Lady Gaga el año pasado, a los que también asistieron enormes multitudes que bailaron sobre la extensa arena. Forma parte de la gira mundial de Shakira “Las Mujeres Ya No Lloran”, llamada así por su álbum de 2024.

La estrella latina del pop señaló en una entrevista con TV Globo, de Brasil, que espera que el concierto en Copacabana sea el más grande de su carrera.

“Para mí es un sueño. Siempre soñé con cantar en esta playa, porque creo que es un lugar mágico”, manifestó en portugués, y agregó que aprendió el idioma antes que el inglés.

Brasil fue uno de los primeros países donde Shakira alcanzó el éxito en la década de 1990, gracias a su carisma y a la conexión que creó con el público brasileño, según Felipe Maia, un etnomusicólogo que cursa un doctorado sobre música popular y tecnologías digitales en la Universidad París Nanterre.

Su éxito histórico en Brasil “tiene mucho que ver con el hecho de que ella viene de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil”, explicó Maia, y añadió que la actuación del sábado “corona la relación que ella ha tenido con Brasil desde hace muchísimo tiempo”.

Para la mañana del sábado, las multitudes ya habían empezado a agolparse en la playa para conseguir un buen lugar para el espectáculo. Los vendedores ambulantes ofrecían comida y bebidas, pero también papel higiénico, desodorante e incluso bolsas de arena sobre las que pararse para tener una mejor vista del escenario montado frente al Copacabana Palace.

DJs actuarán en la playa a última hora de la tarde. El show de Shakira está programado para las 21:45, hora local, y se espera que dure alrededor de dos horas. Tras la actuación, otro DJ subirá al escenario, una novedad para mantener entretenidas a las multitudes y ayudar a una salida ordenada, según funcionarios de Río.

Los conciertos gratuitos forman parte de un esfuerzo encabezado por la Alcaldía de Río para impulsar la actividad económica después del Carnaval y las festividades de Año Nuevo, y de cara a las próximas celebraciones del Día de San Juan, que se extenderán durante un mes en junio.

“Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad”, afirmó el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, al presentar el miércoles el plan operativo de la ciudad para el evento. “Nuestra inversión en este espectáculo nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, sostuvo.

La actuación de Shakira podría generar alrededor de 777 millones de reales (unos 155 millones de dólares), según un estudio de la Alcaldía de Río y Riotur, la empresa municipal de turismo, gracias a la afluencia de turistas y al dinero gastado en restaurantes, hoteles y tiendas.

Más turistas se dirigieron a Río en el mes de mayo en los años con espectáculos, 2024 y 2025, en comparación con 2023, según datos de la Alcaldía. En 2024, el crecimiento fue de 34,2% el 1 de mayo, justo antes de los conciertos, en comparación con el año anterior. En 2025, el aumento fue de 90,5% en comparación con 2023.

Antes de la actuación de Shakira, Airbnb indicó en un comunicado del 22 de abril que estaba observando un aumento de huéspedes que se espera viajen desde distintas partes de Brasil, América Latina e incluso capitales europeas como París y Londres.

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