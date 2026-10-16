Se popularizan las compras a plazos en EEUU. Aquí presentamos recomendaciones para su manejo

Los estadounidenses gastaron más de 160.000 millones de dólares el año pasado mediante planes de “compre ahora, pague después”, según una investigación publicada por economistas de la Reserva Federal.

Los expertos dicen que cada vez ven a más personas utilizar estos planes para cubrir gastos de necesidades cotidianas, tales como los alimentos e insumos domésticos, las facturas, el transporte y, en algunas ocasiones, el alquiler.

“La situación ha sido muy difícil para muchas personas”, manifestó Sara Rathner, experta en tarjetas de crédito de NerdWallet, una plataforma digital de finanzas personales. “El mercado laboral es difícil, el panorama económico está complicado, y el costo de los productos que compramos cada día ha ido en aumento... en algunos casos, más que los ingresos de las personas”.

El año pasado, los planes de “pago en cuatro” plazos —que, por lo general, permiten a los consumidores liquidar sus compras en cuatro plazos a lo largo de seis semanas— representaron cerca de la mitad de los 160.000 millones de dólares gastados bajo la modalidad de “compre ahora, pague después”, según el estudio. El uso de esos planes ha aumentado casi un 80% desde 2023.

El resto de los planes fueron préstamos a plazos más largos o más cortos.

Cómo utilizan los consumidores el “compre ahora, pague después”

Cuando Elizabeth Brown recurrió por primera vez a la opción de comprar ahora y pagar después, acababa de empezar a vivir sola y su salario difícilmente le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos. Compraba alimentos e insumos para el hogar y, al recibir su sueldo, pagaba por ellos mediante el plan “compre ahora, pague después”. Seis años más tarde, la situación no ha cambiado mucho para ella.

“Utilizaba el ‘compre ahora, pague después’ para poder tener los muebles que necesito. Tengo comida en mi refrigerador debido a esa modalidad. No necesariamente me avergüenza utilizarla, porque, a fin de cuentas, me resulta muy útil en este momento de mi vida”, expresó Brown, que tiene 26 años y reside en Columbia, Carolina del Sur. Trabaja en el área de atención clínica en una óptica.

Los productos de la modalidad “compre ahora, pague después” han evolucionado. Una de sus variantes es el servicio de “alquile ahora, pague después”, que permite fraccionar el pago del alquiler en varias cuotas.

“Ya no se trata sólo de una cuestión de conveniencia; se está convirtiendo realmente en un problema de flujo de caja”, expuso Mark Elliott, director de atención al cliente de Happen Bank, una empresa de servicios financieros anteriormente conocida como Lending Club.

Jordan Williams, de 28 años, utilizó por primera vez la modalidad “compre ahora, pague después” con el fin de adquirir entradas para un concierto de Hozier. Luego, cuando tuvo dificultades económicas tras el nacimiento de su hija, empezó a recurrir a este sistema para pagar parte de sus compras de comestibles.

“Simplemente no hay muchos recursos (disponibles), y eso me enfurece, porque esto no debería ser algo a lo que deba recurrir”, expresó Williams, docente y creadora de contenido de Greensboro, Carolina del Norte. “Deberíamos poder cuando menos permitirnos comprar los alimentos e insumos básicos. Me siento enojada y luego me siento avergonzada”.

Durante mucho tiempo, a Williams le avergonzó tener que recurrir a la modalidad de “compre ahora, pague después” para cubrir gastos básicos. Ahora se siente menos sola en el sistema tras haber hablado con otras personas que también tienen deudas.

Si usted decide utilizar planes de “compre ahora, pague después”, encuentre aquí algunas recomendaciones de expertos:

Lea la letra pequeña

El producto de “compre ahora, pague después” más conocido es el de “pago en cuatro” plazos, que le permite liquidar lo que debe mediante cuatro pagos —uno cada dos semanas— con una tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) del 0%. Sin embargo, no todos los préstamos de “compre ahora, pague después” tienen las mismas condiciones. Antes de comprometerse a realizar una compra bajo un plan de “compre ahora, pague después”, Ed deHaan, profesor de la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford, recomienda leer el contrato detenidamente.

“Ahora aparecen productos de ‘compre ahora, pague después’ que no son para nada convenientes”, advirtió DeHaan. “Algunos de ellos aplican comisiones elevadas, tanto al inicio como en caso de no realizar algún pago a tiempo”.

En general, si no cumple con un pago en este tipo de modalidad, podría enfrentarse al pago de comisiones, intereses o incluso a que se le prohíba utilizar este tipo de servicios en el futuro.

Sepa cómo afecta a su puntaje de crédito

En el pasado, los préstamos de “compre ahora, pague después” no tenían ningún impacto en su puntaje de crédito, pero eso ha cambiado. Las empresas de servicios de “compre ahora, pague después” ya reportan la actividad crediticia a una o más de las tres principales agencias o burós de crédito: Equifax, Experian o TransUnion.

“Contratar un plan de ‘compre ahora, pague después’ no va a afectar su crédito de ninguna manera por el momento, pero no realizar un pago sí, por lo que es ahí donde verdaderamente debe tener cuidado”, explicó Rathner.

El reporte de información crediticia depende de la empresa y de sus políticas. Por ejemplo, tanto Affirm como Klarna reportan a Experian y TransUnion. Afterpay no reporta a ningún buró de crédito.

Pida prestado sólo lo que pueda pagar

Antes de comprar algo mediante la modalidad de “compre ahora, pague después”, DeHaan recomienda hacer una pausa para sopesar si se trata de una cantidad que pueda pagar.

“El consejo general respecto al crédito es que resulta muy fácil gastar y difícil saldarlo”, agregó DeHaan. “Y la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, no somos muy buenos para hacer predicciones acertadas sobre lo que podremos pagar en el futuro”.

Cuando utiliza el “compre ahora, pague después”, Brown se puso a sí misma un límite de 100 dólares mensuales en total para los pagos, y no elige los planes quincenales, sino que prefiere las opciones de pago mensual.

Evite acumular varios planes

Al igual que con las tarjetas de crédito, es posible contratar varios planes de “compre ahora, pague después”. Esos préstamos pueden crecer rápidamente hasta volverse inmanejables. Si no quiere correr el riesgo de que lo que debe aumente desmesuradamente y termine endeudado, evite acumular varios préstamos de este tipo, aconseja Carla Sanchez-Adams, abogada sénior del National Consumer Law Center, un organismo sin fines de lucro especializado en la defensa de los derechos de los consumidores.

“Evite realizar múltiples compras, ya que entonces resulta muy difícil llevar un seguimiento, especialmente si son con empresas distintas”, subrayó Sanchez-Adams.

Si se ve en la necesidad de recurrir a varios préstamos, asegúrese de llevar un control de los importes y las fechas de pago para evitar cargos por demora, añadió.

Busque recursos adicionales

Explorar recursos adicionales —como los bancos de alimentos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) o los programas de asistencia para situaciones de dificultad económica en su zona— puede ser de ayuda, refirió Rathner.

“Si está muy justo de dinero para costear los comestibles y se endeuda para comprarlos, podría ser el momento de buscar ayuda adicional”, señaló. “De tal manera de que esto sea, con suerte, una situación menos agobiante para usted y su familia mientras atraviesa por este momento difícil”.

Recurra a una organización sin fines de lucro de asesoramiento crediticio

Si ha llegado a un punto en el que tiene demasiados préstamos de “compre ahora, pague después”, y quizá también deudas de tarjetas de crédito, podría ser hora de buscar ayuda en una agencia de asesoramiento crediticio. Dos entidades reconocidas para encontrar organizaciones sin fines de lucro de ese tipo son la National Foundation for Credit Counseling y la Financial Counseling Association of America. Ambas pueden ayudarle a entrar en contacto con agencias y asesores certificados.

“Sufre estrés financiero, sufre estrés laboral y sufre estrés familiar”, apuntó Rathner. “Busque ayuda para gestionar el estrés financiero porque eso le puede ayudar a sentir que tiene un mayor control sobre ese aspecto de su vida. Y puede ayudarle a avanzar paso a paso hacia la liquidación de sus deudas y a sentirse más en control”.

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