La OTAN suspende una cumbre de líderes en Albania en 2027 y reduce sus reuniones de alto nivel

La OTAN está reduciendo sus reuniones de alto nivel y no celebrará una cumbre de líderes en Albania el año que viene, como se había previsto, en medio de tensiones dentro de la alianza por el gasto en defensa, Irán y la guerra en Ucrania.

El primer ministro albanés, Edi Rama, afirmó el jueves que “todavía no hay una posición común sobre cuándo se celebrará la cumbre; seguro que no en 2027”. Añadió que “en 2028, si hay una cumbre, será en Tirana”, la capital de Albania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, restó importancia al asunto. “Somos flexibles con las cumbres de la OTAN”, señaló en una entrevista con The Associated Press. “Tenemos cumbres cuando las necesitamos”, añadió, indicando que celebrarán la próxima “cuando exista una necesidad”.

Hasta hace aproximadamente una década, la OTAN celebraba cumbres cada dos años.

Las reuniones ministeriales también se están recortando

No se trata sólo de encuentros entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos.

Los ministros de Defensa de la OTAN suelen reunirse en octubre, pero el mes pasado no hubo conversaciones y no hay ninguna prevista para octubre de 2027. Los ministros de Exteriores sólo tienen programada una reunión el próximo año, en lugar de dos, en el marco de lo que la OTAN describe como un “paquete de reorganización”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se han saltado cada uno una reunión de la OTAN o se han marchado antes de que terminaran las conversaciones desde que asumieron el cargo. Hegseth ha aprovechado las reuniones ministeriales de Defensa para reprender o presionar a los aliados europeos y a Canadá.

Preguntas sobre el gasto en defensa de Albania

La cumbre prevista en Albania pone de relieve los desafíos de la alianza. Albania fue designada anfitriona el próximo año en 2025, pero su nombre fue eliminado de una declaración de la cumbre de julio.

Algunos aliados creen que Albania no está gastando lo suficiente en defensa y se mostraron reacios a “premiar” al país con el gran evento de la OTAN. Se prevé que el gobierno en Tirana destine este año el 2,15% de su producto interno bruto a defensa.

El objetivo de la OTAN es que los 32 aliados gasten el 3,5% del PIB en defensa básica para 2035, y el 1,5% en infraestructura relacionada con la defensa. Albania no es el peor infractor entre los 32 países miembros. España, Bélgica y Eslovenia tienen cifras mucho más bajas.

Las cumbres agotan recursos y tienen costos políticos

Pero organizar una cumbre en sí conlleva enormes costos financieros y políticos. Países Bajos necesitó un año de preparación antes de la reunión de 2025 en La Haya, y una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares.

Funcionarios indicaron que la OTAN habría tenido que decidirse por Albania para octubre a fin de que tuviera tiempo suficiente para organizar una cumbre el próximo año.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien fue anfitrión de la gala de este año en su extenso complejo palaciego en Ankara, remodeló un aeropuerto militar para la llegada de los líderes y movilizó a decenas de miles de efectivos de seguridad, prácticamente paralizando partes de la capital. A los empleados públicos no esenciales se les concedió una semana libre.

“Siempre hay mucha seguridad de por medio”, le comentó Rutte a AP. “Es un evento costoso organizar una reunión con 32 aliados y luego con países socios y los socios del Indopacífico que tenemos, como Japón y Corea, Australia, Nueva Zelanda”.

Cuando se le preguntó si valía la pena, Rutte respondió: “Sí”.

El desafío de mantener a los líderes concentrados

La cumbre en Turquía también fue un espectáculo político. Amenazó con descarrilarse incluso antes de que Trump y sus homólogos se sentaran a trabajar.

Trump reavivó viejas conversaciones sobre tomar el control de Groenlandia, una parte autogobernada de Dinamarca, país aliado de la OTAN, golpeando el corazón del motivo por el que se formó la organización en 1949: la defensa mutua.

También exigió “lealtad”, acusando a la OTAN de no respaldar su guerra contra Irán.

Las cumbres suelen ser una sobria demostración de determinación y unidad de propósito por parte de los países miembros para disuadir a cualquier adversario que pudiera sentirse tentado a poner a prueba a la OTAN. Los aliados europeos sospechan que Rusia quiere hacer precisamente eso.

En Ankara, Rutte encabezó una gran presentación de la industria de defensa para intentar convencer al líder estadounidense de que los aliados están gastando a lo grande.

Expertos dicen que quizá no haga falta una cumbre

Además del precio, y de los costos de mantener a Trump de su lado, expertos señalan que quizá ya se ha logrado lo suficiente por ahora. Se han fijado nuevos objetivos de gasto y metas de capacidades militares, y en Ankara se debatió la planificación de fuerzas.

“Hay un argumento sólido para decir que, si no hay cosas que justifiquen reunir a 32 líderes, entonces quizá no se deba celebrar la reunión”, afirmó David Cattler, investigador principal del centro de estudios Center for European Policy Analysis.

“Podrían pasar dos, quizá tres años”, sostuvo Cattler, ex alto funcionario de inteligencia de la OTAN.

En cualquier caso, hay otras opciones disponibles en una emergencia. La OTAN celebró su primera cumbre virtual en febrero de 2022, después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.