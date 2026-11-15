El papa cruza Perú para visitar a fieles en los Andes y el Amazonas

La difícil situación de los pueblos indígenas y la protección de la Amazonía ocupan un lugar central el domingo, mientras el papa León XIV recorre Perú para visitar comunidades en lo alto de los Andes y en lo profundo de la selva tropical.

En el penúltimo día de su visita a su patria adoptiva, el pontífice hará eco del papa Francisco, al subrayar la enseñanza católica que vincula el cuidado de los más vulnerables con el cuidado de la creación de Dios.

Primero viaja a Cusco, la antigua capital del imperio inca, antes de volar a la ciudad amazónica de Pucallpa, donde la minería ilegal, la deforestación y las amenazas a las comunidades indígenas serán preocupaciones centrales.

El cardenal peruano Pedro Barreto, presidente de la conferencia de obispos de la Amazonía, declaró a The Associated Press que la Iglesia en Perú percibe la continuidad de su compromiso de acompañar a los pueblos indígenas en la defensa de la vida y el cuidado del territorio, que está cada vez más amenazado por la deforestación y la minería ilegal.

Barreto manifestó que el Santo Padre está despejando el camino trazado por Francisco en materia de protección ambiental y derechos humanos. Añadió que el papa escuchará sobre la violencia que afecta a niños y jóvenes.

De los Andes a la Amazonía

La visita a Cusco, a 3.400 metros (más de 11.000 pies) sobre el nivel del mar, pondrá a prueba la resistencia del papa, que se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón.

Su agenda comienza en la histórica fortaleza de Sacsayhuamán, donde hablará sobre la devoción religiosa local. En la Plaza de Armas, presentará un manto de la Santa Sede para la imagen del Señor de los Temblores, un foco de devoción en un país propenso a la actividad sísmica. Luego dará un mensaje a los enfermos antes de partir hacia Pucallpa.

En la ciudad selvática de 434.000 habitantes, León reforzará las enseñanzas de Francisco sobre la protección del medio ambiente y de las comunidades indígenas amenazadas por la minería ilegal y otras formas de explotación.

El reverendo Luca Zanta, uno de los organizadores de la visita, comentó que el líder la Iglesia católica principalmente escuchará a los pueblos indígenas amazónicos, incluidas las comunidades shipibo, asháninka y kukama, reunidas junto al lago Yarinacocha.

Zanta señaló que León encabezará una plantación simbólica de un shihuahuaco, un árbol nativo de la selva tropical que puede vivir más de 1.000 años y crecer decenas de metros de altura.

Zanta dijo a una radio local el sábado que ese es un símbolo de cómo los religiosos quieren que sea la casa común, que quieren que la Iglesia católica viva mucho tiempo, proteja a quienes lo necesitan y que sus valores y su belleza sean admirados por generaciones y generaciones.

Las comunidades indígenas enfrentan amenazas crecientes

El reverendo Peter Hughes, un sacerdote irlandés de 84 años que ha vivido en Perú por más de seis décadas, afirmó que la visita refleja la preocupación de la Iglesia por los pobres.

Dijo que en términos latinoamericanos, los pueblos indígenas son el colectivo más importante que representa a los verdaderamente pobres. Dijo que eso es lo que hace que líderes como el papa Francisco y el papa León hablen el lenguaje del Evangelio en términos muy humanos, dando prioridad a la justicia y la paz. Agregó que en el sentido cristiano de la justicia, las personas más importantes son los pobres, los marginados y quienes no tienen voz.

La minería ilegal de oro se ha convertido en un negocio cada vez más lucrativo en la Amazonía, devastando bosques y contaminando ríos. Los mineros usan dragas de succión improvisadas y mercurio, un metal tóxico, para extraer el oro.

“El contexto global de guerra y conflicto ha contribuido a que los precios del oro suban a máximos históricos, y el impacto directo de esto es que el oro —que está presente en todos los ríos amazónicos— puede extraerse usando mercurio, particularmente si se quiere hacer a gran escala”, explicó Raphael Hoetmer, director del programa de la Amazonía occidental en Amazon Watch.

“Está causando contaminación, problemas de salud y degradación ambiental”, añadió.

El sábado, la policía informó de tres operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios, una de las regiones con mayor biodiversidad del país. Indicaron que destruyeron equipos de extracción, incluidas balsas y motores, valorados en 4,1 millones de dólares.

La minería ilegal también impulsa la deforestación e invade territorios indígenas, amenazando tierras ancestrales y exponiendo a las comunidades a la violencia y al crimen organizado.

Los pueblos aislados son especialmente vulnerables

León abordará también la violencia sexual contra mujeres y niñas. Barreto indicó que el papa probablemente prestará especial atención a un caso reciente en la provincia de Condorcanqui, en el norte de la Amazonía, donde maestros abusaron sexualmente de niñas indígenas awajún y wampis.

En Perú existe una preocupación particular por los pueblos indígenas que viven en aislamiento, incluidos los mashco piro en los bosques del sureste de Madre de Dios.

Imágenes difundidas por Survival International en 2024 mostraron a decenas de personas mashco piro cerca de concesiones madereras. Enfrentamientos entre indígenas y madereros ese año dejaron al menos dos madereros muertos.

Las preocupaciones también se extienden a comunidades kakataibo que viven en aislamiento o en contacto inicial.

“Tienen reservas que deberían protegerlos. Pero el gobierno peruano está cada vez menos dispuesto a reconocer la existencia de estos pueblos”, sostuvo Hoetmer. “Y sus reservas también están siendo invadidas por cárteles de la droga porque, por supuesto, son lugares ideales para operar, ya que nadie puede entrar”.

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Winfield reportó desde Chiclayo, Perú; Suárez reportó desde Lima.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.