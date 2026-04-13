Los precios del petróleo remontan y mercados asiáticos caen ante plan de EEUU de bloqueo naval

Los precios del petróleo reanudaron su escalada y los mercados asiáticos bajaron en su mayoría el lunes, mientras el ejército de Estados Unidos se preparaba para bloquear los barcos que entran o salen del estrecho de Ormuz, donde la mayor parte del transporte marítimo ha quedado paralizado por Irán desde el inicio de la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo previsto después de que las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin un acuerdo, y el ejército de Estados Unidos indicó que el bloqueo, que abarcará todos los puertos iraníes, comenzaría el lunes a las 10 de la mañana EDT, o a las 5:30 de la tarde en Irán.

Los precios del petróleo han ido subiendo, ya que el transporte marítimo a través del estrecho prácticamente se ha detenido desde finales de febrero. El crudo Brent, el referente internacional, pasó de alrededor de 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero a superar los 119 dólares en algunos momentos.

El lunes, el crudo de referencia de Estados Unidos subió 6,71 dólares, o casi un 7%, hasta 103,28 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, aumentó 6,20 dólares, o un 6,5%, hasta 101,40 dólares por barril.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón perdió un 0,7% y cerró en 56.502,77. El S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0,4% hasta 8.926,00. El Kospi de Corea del Sur bajó un 0,9% hasta 5.808,62. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,1% hasta 25.613,85, mientras que el Compuesto de Shanghái casi no varió y avanzó menos de un 0,1% hasta 3.988,56.

Analistas señalaron que se esperaba que las operaciones globales siguieran siendo turbulentas durante algún tiempo.

“El resultado de las conversaciones no fue realmente lo que la gente esperaba, eso es seguro”, comentó en Hong Kong Neil Newman, director general y jefe de estrategia de Astris Advisory Japan.

“Tal como están las cosas en este momento, no se ve nada bien. Sin duda, los precios del petróleo son una gran preocupación”, añadió Newman.

Wall Street terminó la semana pasada con una segunda ganancia semanal consecutiva. El S&P 500 bajó un 0,1% el viernes, tras una jornada de operaciones volátiles. El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,6% y el compuesto Nasdaq subió un 0,4%. Pero esas ganancias se produjeron en medio del optimismo por las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán, que se desvaneció con los acontecimientos posteriores.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,32% el viernes pasado desde el 4,29% a última hora del jueves.

En total, el S&P 500 cayó 7,77 puntos hasta 6.816,89. El Dow bajó 269,23 puntos hasta 47.916,57, y el Nasdaq ganó 80,48 puntos para cerrar en 22.902,89.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos subió a 159,69 yenes japoneses desde 159,25 yenes. El euro costaba 1,1689 dólares, por debajo de 1,1729.

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Los periodistas de The Associated Press Mayuko Ono, Damian J. Troise y Alex Veiga contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.