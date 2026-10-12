Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el premio de Economía en memoria de Alfred Nobel

Los economistas nacidos en Estados Unidos Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el lunes el premio Nobel memorial de Economía por su trabajo sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

Hall está afiliado a la Universidad de Stanford en California, y Woodford a la Universidad de Columbia en Nueva York.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el premio en Estocolmo.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica estable para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, explicó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, en un comunicado de prensa.

“Con ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones en la economía, como crisis energéticas o cambios repentinos en cuánto consumen los hogares”, añadió.

El premio de Economía se conoce oificialmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

El año pasado, tres investigadores que estudian la innovación empresarial ganaron por explicar cómo los nuevos productos e inventos promueven el crecimiento económico y el bienestar humano, aun cuando dejan atrás a las empresas más antiguas.

El premio de Economía se conoce formalmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. El banco central lo estableció en 1968 como un homenaje a Nobel, el empresario y químico sueco del siglo XIX que inventó la dinamita y estableció los cinco Premios Nobel.

Los puristas del Nobel subrayan que el premio de Economía técnicamente no es un Premio Nobel, pero siempre se entrega junto con los demás el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Nobel en 1896.

Los reconocimientos en los campos de medicina, física, química, literatura y paz se anunciaron la semana pasada.

El dinero del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.