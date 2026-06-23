Mercados asiáticos abren mixtos por cautela sobre la guerra en Irán

Los mercados asiáticos mostraban resultados dispares en las operaciones de apertura del martes, ya que el entusiasmo reciente se enfrió y los mercados afrontaban incertidumbre sobre las gestiones para poner fin a la guerra en Irán.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón perdía 0,9% en las operaciones matutinas, y se ubicaba en 71.681,29 puntos.

“Hemos tenido ocho días de mercados fuertes. El mercado subió alrededor de 12,5%, y ahora se ha enfriado un poco”, comentó Neil Newman, director general y jefe de estrategia de Astris Advisory Japan.

El S&P/ASX 200 de Australia subía menos de 0,1% en las operaciones matutinas, y se ubicaba en 8.822,10 unidades. El Kospi de Corea del Sur bajaba 2,8%, a 8.863,52. El Hang Seng de Hong Kong cedía 0,4%, a 23.678,22, mientras que el Composite de Shanghái sumaba 0,2%, a 4.170,58.

En Wall Street, las acciones se movieron sin rumbo claro durante una jornada mixta de operaciones el lunes, después de que los precios del petróleo se moderaran y las acciones de las empresas tecnológicas cayeran.

En el mercado petrolero, los precios bajaron tras las conversaciones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, manifestó que crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso”.

A primera hora del martes, el crudo de referencia de Estados Unidos subía 35 centavos de dólar, hasta cotizarse en 74,21 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, subía 23 centavos, para venderse en 78,13 dólares por barril.

___ Los periodistas de The Associated Press Stan Choe en Nueva York y Mayuko Ono en Tokio contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.