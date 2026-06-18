Reguladores federales respaldan plan de Trump para acelerar energía a centros de datos de IA

Los reguladores federales acordaron el jueves permitir que los grandes usuarios de energía se conecten con mayor rapidez al ineficiente sistema nacional de transmisión eléctrica, para dar cabida al aumento de la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, que consumen enormes cantidades de electricidad.

El secretario de Energía, Chris Wright, había instado a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) a actuar, en un esfuerzo por ayudar a Estados Unidos a competir mejor con China por la supremacía en el sector de la IA, de rápido crecimiento. Las empresas tecnológicas y los desarrolladores de centros de datos han recibido con agrado la posibilidad de conexiones más rápidas al suministro eléctrico del país.

Pero las empresas de servicios públicos, las autoridades estatales y los operadores regionales de la red temen que el plan del gobierno republicano les reste autoridad para gestionar el proceso. Los defensores de la energía limpia quieren que la agencia impulse, en lugar de socavar, los esfuerzos a nivel estatal para exigir el uso de energías renovables.

Las medidas de la comisión se producen al tiempo que crece una reacción en contra de los centros de datos, por el temor a aumentos en los precios de la electricidad y por la preocupación ante las enormes cantidades de energía y agua que utilizan, lo que contamina comunidades en todo el país y tensiona los recursos hídricos y la red eléctrica.

Votación unánime y asequibilidad

Los miembros de la FERC votaron por unanimidad para ordenar a seis operadores regionales de la red que garanticen que los centros de datos de IA y otros grandes usuarios de energía “puedan conectarse al sistema de transmisión de manera oportuna y ordenada”.

Laura Swett, designada por el presidente Donald Trump y quien preside la comisión, calificó la votación de histórica y afirmó que impulsará el mercado eléctrico del país hacia el futuro, al tiempo que protegerá a los contribuyentes de tarifas de asumir los costos de conectar a grandes usuarios de energía a la red.

“Sé que los estadounidenses en todo el país están preocupados por la asequibilidad, y nosotros también”, señaló Swett en referencia a la comisión de cinco miembros.

“Muchos estadounidenses están cada vez más preocupados por la interconexión de grandes cargas (eléctricas), y los centros de datos aumentarán sus facturas bajo esa presión", añadió Swett. "Como presidenta, me tomo extremadamente en serio la misión que el Congreso nos ha encomendado para garantizar que las tarifas sean razonables y que los estadounidenses paguen su parte justa o menos”.

Según la orden de la comisión, los centros de datos pagarán el costo total de cualquier mejora de la red necesaria para su conexión. Pero esa orden poco puede hacer para abordar el estrechamiento de la oferta de energía que está elevando las facturas de electricidad en algunas zonas y generando advertencias de apagones, a medida que la construcción de centros de datos supera la velocidad con que entran en operación nuevas plantas eléctricas para abastecerlos.

La votación se produce ocho meses después que Wright pidiera a la agencia independiente que asumiera más control para garantizar que la vasta red de enormes almacenes de cómputo necesarios para impulsar la IA se conecte rápidamente a líneas de transmisión de alto voltaje.

Los seis operadores regionales de la red incluidos en la orden prestan servicio a 200 millones de estadounidenses, o dos tercios de la jurisdicción de la FERC. La FERC, por su parte, invitó a las empresas de servicios públicos que gestionan sus sistemas regionales de transmisión a participar también.

Una búsqueda de energía

Los gigantes tecnológicos se apresuran a encontrar suficiente energía para sus centros de datos y reportan que, en algunos lugares, conectarse a la red eléctrica tardará años.

Además de los cuellos de botella energéticos, la industria tecnológica se está topando con una oposición generalizada de las comunidades. Los residentes no quieren vivir al lado o cerca de un centro de datos, y citan temores por el aumento de los precios de la electricidad, la contaminación y el consumo de agua. Ha habido protestas por la pérdida de espacios abiertos, tierras agrícolas o el carácter rural.

Según una estimación, ahora operan más de 4.000 centros de datos en Estados Unidos, con otros 3.000 planificados o en construcción, incluidos algunos que consumen más energía que una ciudad pequeña. Estas instalaciones han aumentado de tamaño de forma desmesurada para satisfacer las exigencias de la IA.

Trump ha intentado desviar las preocupaciones públicas sobre la IA, al considerar que esta tecnología, que evoluciona rápidamente, es crucial para que Estados Unidos atraiga inversión extranjera y mantenga su poderío económico y militar. Trump firmó este mes una orden ejecutiva que establece un marco para que el gobierno federal evalúe, durante hasta un mes antes de su lanzamiento público, los riesgos para la seguridad nacional de los sistemas de IA más avanzados.

En diciembre, la FERC dio un paso previo para ayudar a los operadores de centros de datos a obtener electricidad con rapidez, al votar a favor de permitir que las empresas tecnológicas, en la práctica, conecten un centro de datos directamente a una planta eléctrica.

Demandas de energía de los centros de datos

Empresas como xAI, Google, Microsoft, Meta, Oracle, OpenAI y Amazon han firmado el Compromiso de Protección al Contribuyente de Tarifas de Trump, en el que acordaron construir o comprar nuevas fuentes de generación eléctrica para sus centros de datos y cubrir el gasto de las mejoras de infraestructura.

También se comprometieron a poner a disposición generación de respaldo para evitar apagones en situaciones de emergencia, y a contratar mano de obra local para la expansión de sus centros de datos.

Rob Gramlich, consultor energético con sede en Washington, indicó que la orden deja a los estados el control de las tarifas eléctricas minoristas, así como de los términos y condiciones. Pero, añadió, deberían desarrollar rápidamente normas para dar cabida a los grandes usuarios de energía y evitar que los costos se trasladen a los clientes residenciales y comerciales.

La FERC podría afirmar una jurisdicción más amplia sobre la interconexión de grandes usuarios de energía si los estados no actúan con rapidez, advirtió Gramlich.

Datos del Electric Power Research Institute muestran que los centros de datos ahora representan alrededor del 5% de la demanda de electricidad de Estados Unidos, pero podrían triplicarse para 2035. En Virginia, los centros de datos representan más del 25% de la demanda total y podrían subir a más del 40% para 2030.

Las empresas tecnológicas siguen aumentando su gasto en centros de datos, pero hay indicios de que la construcción se está quedando rezagada.

Un informe de J.P. Morgan del mes pasado indicó que, con base en imágenes satelitales, más del 60% de la capacidad de centros de datos prevista para completarse en 2027 no ha iniciado su construcción, y otro 7% está retrasado. Señaló que los responsables suelen estar relacionados con permisos y demoras para conseguir turbinas de gas, transformadores y mano de obra calificada.

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Levy reportó desde Harrisburg, Pensilvania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.