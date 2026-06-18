Disminuyen solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU y despidos siguen bajos

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo disminuyó modestamente la semana pasada, mientras los despidos se mantuvieron en el mismo rango históricamente bajo de los últimos años.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos en la semana que terminó el 13 de junio bajaron en 4.000, hasta 226.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Esa cifra coincide con las 225.000 nuevas solicitudes previstas por los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo suelen ser reflejo de los despidos y se acercan a un indicador en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de ayuda por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 4.000, hasta 223.250.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 6 de junio, aumentó en 24.000, hasta 1,81 millones, ligeramente por encima de lo que pronosticaron los analistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.