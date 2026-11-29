Los reguladores en Estados Unidos incautaron y cerraron United Fidelity Bank, al afirmar que el banco, con sucursales en cuatro estados y las Islas Vírgenes Estadounidenses, corría el riesgo de incumplir a los cuentahabientes. Se trata de la mayor quiebra bancaria del país en más de dos años.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) informó que First Citizens Bank asumirá todos los depósitos y activos de United Fidelity, con sede en Evansville, Indiana. Las 22 sucursales del banco cerrado en Indiana, Illinois, Florida, Colorado y las Islas Vírgenes reabrirán como sucursales de First Citizens a más tardar el lunes, y las cuentas de los clientes se transferirán automáticamente, indicó la FDIC.

“Creemos que esta transacción es convincente tanto desde el punto de vista financiero como estratégico, y esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos clientes, ganarnos su confianza y posicionar a nuestra empresa para un éxito continuo”, manifestó en un comunicado el viernes Frank B. Holding, Jr., presidente del consejo y director general de First Citizens Bank, con sede en Raleigh, Carolina del Norte.

United Fidelity tenía aproximadamente 5.900 millones de dólares en activos totales y 5.400 millones de dólares en depósitos totales al cierre de septiembre, según la FDIC. Todos los depósitos están seguros y asegurados hasta 250.000 dólares, señaló la agencia.

La Oficina del Contralor de la Moneda, la división del Tesoro de Estados Unidos que regula a los bancos, indicó en un comunicado el viernes que concluyó que el banco quebrado se encontraba en una “condición insegura o insostenible para realizar operaciones”.

Esta es la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos por activos desde 2024, cuando Republic First Bank, con sede en Filadelfia, se desplomó con alrededor de 6.000 millones de dólares en activos.

La FDIC estimó que la quiebra de United Fidelity costará 1.830 millones de dólares al Fondo de Seguro de Depósitos de la agencia, que es financiado por los bancos y protege los depósitos asegurados cuando un banco quiebra.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.