Qué saber si está en riesgo de embargo salarial por deuda de préstamos estudiantiles en EEUU

A millones de prestatarios estudiantiles en Estados Unidos se les podría empezar a embargar parte de sus salarios incluso este verano, según estimaciones de la agencia de crédito TransUnion.

La compañía pronostica que, en agosto, aproximadamente 3 millones de prestatarios podrían entrar en mora, lo que significa que tienen 270 días de retraso en los pagos. Al llegar a ese punto, los titulares de los préstamos corren el riesgo de que el gobierno les retenga el 15% de su salario, destinando el dinero al pago de la deuda pendiente. No ha habido una indicación clara de cuándo comenzará el embargo de salarios.

Después de que la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia de COVID-19 llegó a su fin en mayo, los prestatarios han tenido que reevaluar el estado de sus préstamos y presupuestos. Según TransUnion, otros 2 millones de prestatarios se encaminan a caer en mora en septiembre.

Un período de gracia concedido por el gobierno del expresidente Joe Biden, durante el cual los pagos atrasados o no realizados no eran tomados en cuenta en las calificaciones crediticias, terminó a fines del año pasado.

Desde entonces, millones de prestatarios han visto afectadas sus calificaciones crediticias.

Esto es lo que es conveniente saber:

Qué puede hacer usted para prepararse

"Lo más importante que los prestatarios pueden hacer antes de que se reinicie el embargo administrativo de salarios es iniciar sesión en el sitio web studentaid.gov para verificar si sus préstamos estudiantiles federales están en mora y tomar medidas ahora para sacarlos de la mora", recomendó Kyra Taylor, abogada del National Consumer Law Center, un organismo sin fines de lucro dedicado a la defensa del consumidor de bajos ingresos.

Taylor comentó que no es inusual que los prestatarios no sepan que sus préstamos están en mora. Si los prestatarios asistieron a la universidad o a la facultad de posgrado en distintos períodos de tiempo, o si tienen diferentes tipos de préstamos federales, también podrían tener varios administradores de préstamos estudiantiles.

Si ese es el caso, usted debería actuar ahora para sacar sus préstamos de la mora y volver a estar en buena situación, ya sea ingresando a un acuerdo de rehabilitación —en el que debe hacer nueve pagos consecutivos con base en sus ingresos— o consolidar sus préstamos en un nuevo Préstamo Directo federal.

"Debido a que esto no ha sucedido durante tanto tiempo, hay muchas personas que no tienen ni idea de que están en riesgo", observó Aissa Canchola Bañez, directora de políticas del Student Borrower Protection Center, un organismo sin fines de lucro enfocado en eliminar la carga de la deuda estudiantil.

Los tiempos de espera para los prestatarios estudiantiles que intentan contactar a sus administradores de préstamos han sido largos, con muchas llamadas perdidas, en parte debido a despidos en el Departamento de Educación. Bañez recomienda contactar a su legislador, utilizando una herramienta de gestión de casos que puede guiarlo para enviar una solicitud de elector.

"Estas oficinas tienen equipos enteros dedicados a la gestión de casos de electores para cuando usted tiene un problema con una agencia federal, como el Departamento de Educación", explicó. "Así que puede solicitar apoyo a su legislador: su representante o senador".

Qué sucede si usted permanece en mora

Hasta que se realicen los pagos atrasados o se resuelva el estado de mora del préstamo, los prestatarios corren el riesgo de que se les deduzca hasta el 15% de sus salarios directamente de sus cheques de pago.

El Departamento de Educación ha enviado avisos a los prestatarios, advirtiéndoles que los reembolsos de impuestos y salarios podrían ser retenidos a partir de este verano si los prestatarios no toman medidas para reiniciar los pagos. El departamento aún no ha proporcionado información adicional sobre cuándo ocurrirá eso.

Richelle Brooks, de 37 años, administradora educativa que vive en Los Ángeles, indicó que ha recibido advertencias y avisos sobre la reanudación de la cobranza de sus préstamos. Para varios títulos universitarios que obtuvo, todavía tiene 239.000 dólares en deuda pendiente, y se le informó que sus pagos mensuales para saldar esos préstamos serán de aproximadamente 3.000 dólares.

"No puedo pagarlo", señaló. "Acabamos de salir de la moratoria... sin pagar durante cinco años. Las personas que reciben estos avisos están aterrorizadas. Yo también estoy inquieta".

Brooks indicó que es una prestataria informada que se mantiene al día de cada novedad y conoce sus opciones. Planea inscribirse en clases de programación, al menos a medio tiempo, lo que podría colocar sus préstamos en aplazamiento —por lo que no se le pediría hacer pagos mensuales— mientras elabora un plan financiero.

Algunas opciones si usted teme que sus salarios sean embargados

Todavía hay tiempo para actuar.

Según Taylor, el Departamento de Educación debe proporcionar un aviso de 30 días antes de enviarle una orden de embargo a su empleador. Durante ese tiempo puede solicitar una audiencia para objetar, diciéndole al departamento que el embargo le causaría dificultades financieras. También puede solicitar que el departamento reduzca la cantidad embargada y presentar documentación sobre sus ingresos y gastos.

Para hacer esto, debe hacer su solicitud de audiencia por escrito, con un matasellos que no tenga una antigüedad mayor a 30 días después de la orden de embargo. Entonces su titular del préstamo organizará la audiencia. Si usted no está seguro de quién es su titular del préstamo, puede contactar al Grupo de Resolución de Moras del Departamento de Educación.

Si fue despedido de su último trabajo, también puede objetar el embargo si no ha estado en su trabajo actual durante 12 meses consecutivos. Puede solicitar una audiencia y objetar si presentó una solicitud para ciertos tipos de exenciones legales y aún no se ha tomado una decisión sobre éstas. Algunas razones comunes para la exención legal de préstamos estudiantiles son las siguientes: si la escuela a la que usted asistió cerró antes de que pudiera completar los cursos para su título, si su escuela le debe un reembolso pero no lo paga, si está experimentando una discapacidad total, o si se encuentra en bancarrota.

"Si el prestatario solicita una audiencia dentro de los 30 días después de recibir el aviso de embargo, el departamento no puede comenzar el embargo hasta que emita una decisión sobre las objeciones del prestatario y la solicitud de (que atraviesa por) dificultades financieras", apuntó Taylor.

Usted puede solicitar una audiencia después de que el período de 30 días haya terminado, pero, en general, en esos casos el departamento no detendrá el embargo de sus salarios mientras la solicitud de audiencia esté pendiente.

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.