Muere un roble milenario que, según la leyenda, dio cobijo a Robin Hood

Un enorme roble milenario vinculado a la leyenda de Robin Hood podría haber sido amado hasta la muerte.

Se cree que el Major Oak, de 1.200 años de antigüedad y ubicado en el bosque de Sherwood, murió después de que no le brotaran hojas esta primavera, reportó el jueves la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB, por sus siglas en inglés).

Los visitantes que han contemplado las retorcidas ramas del árbol y su extensa copa en Nottingham durante los últimos dos siglos compactaron el suelo a su alrededor, lo que dificultó que la lluvia llegara a sus raíces, señaló el grupo conservacionista.

El bosque lleva años amenazado y en el pasado ya se había rumoreado que el árbol había muerto, aunque el grupo siempre confirmó que seguía vivo.

Ya no es así.

“Que el árbol no haya producido hojas este año es desgarrador para todos”, manifestó Hollie Drake, de la RSPB, en el comunicado en el que anunció el deceso.

Se dice que el árbol dio cobijo a Robin Hood, el legendario bandido del siglo XIII que robaba a los ricos para dar a los pobres y que se escondía en el bosque cuando era perseguido por el sheriff de Nottingham.

Recibió su nombre tras ser mencionado en un libro sobre robles del mayor Hayman Rooke en 1790, lo que provocó la primera oleada de admiradores que acudieron en masa al bosque.

Es imposible determinar qué mató al árbol, pero la huella de millones de visitantes contribuyó a su caída, junto con las intervenciones para apuntalar sus enormes ramas mediante cables y postes. También se culpó al cambio climático, que ha causado olas de calor y sequía.

Expertos en árboles encontraron que su sistema de raíces estaba estrangulado y sin nutrientes.

“Los árboles antiguos como el Major Oak son los ‘rinocerontes blancos de la conservación del Reino Unido’, pero su declive es mucho menos visible", dijo Ed Pyne, del Woodland Trust, "Salvarlos es vital para la salud del mundo en el que vivimos y, sin embargo, la mayoría desaparece en silencio, sin el reconocimiento ni el cuidado que se le dio al Major Oak”.

Además de por el folclore, el bosque es conocido por los robles de Sherwood que se emplearon para construir los barcos de la Marina Real del vicealmirante Horatio Nelson a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y por servir como vigas para el techo de la Catedral de San Pablo en Londres.

El Major Oak se libró de la tala y ha estado protegido por una valla desde la década de 1970.

“El Major Oak seguirá en pie en el corazón de Sherwood como un monumento natural para que los visitantes vengan a verlo, perdurando en la leyenda de Robin Hood y continuando, en la muerte, brindando tanto apoyo al ecosistema del bosque como en vida”, expresó Drake.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.