Supertifón Sinlaku azota remotas islas de EEUU en el Pacífico

Un supertifón azotó un par de remotas islas de Estados Unidos en el océano Pacífico con feroces vientos y lluvias incesantes, arrancando los techos de lámina de algunas viviendas y obligando a los residentes a resguardarse mientras las ramas de los árboles salían volando.

El supertifón Sinlaku golpeó las Islas Marianas del Norte durante varias horas la madrugada del miércoles, desacelerándose apenas lo suficiente para infligir más daño en las islas de Tinian y Saipan, donde residen alrededor de 50.000 personas.

“Supongo que nada que esté hecho de madera y lámina sobrevivió a esto”, declaró Glen Hunter, quien creció en Saipan y vio pasar volando al menos tres techos de lámina por su patio.

Hunter, quien ha visto el paso de varios tifones por la isla, declaró a The Associated Press que este se sintió como el más fuerte hasta ahora. La lluvia se filtraba por cada rendija de su vivienda de concreto, explicó.

“Fue una batalla perdida porque la lluvia entraba por todas partes”, indicó a primera hora del miércoles. “Todas las casas están simplemente inundadas, sin importar en qué tipo de estructura estés”.

El tifón tropical —el más fuerte registrado este año— alcanzó vientos sostenidos de hasta 240 km/h (150 mph) al momento de tocar tierra en las islas, informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Vientos con fuerza de tormenta tropical y lluvias torrenciales también provocaron inundaciones repentinas en Guam, un territorio estadounidense que cuenta con varias instalaciones militares y alrededor de 170.000 residentes, señaló el servicio meteorológico.

Aunque las ráfagas de viento perdieron un poco de fuerza en las islas Marianas a primera hora del miércoles y la tormenta empezó a desplazarse hacia el norte, las condiciones no mejoraron de inmediato, informó el servicio meteorológico.

Una vez que amaneció, la magnitud de los daños seguía sin quedar clara debido a que las condiciones en el exterior seguían siendo inseguras, señaló Ed Propst, un exlegislador en Saipan que trabaja en la oficina del gobernador.

Dijo que escuchó “golpes y estruendos durante toda la noche”.

“Hasta ahora no hemos sabido de ninguna muerte —tocamos madera”, subrayó, y atribuyó la falta de víctimas fatales al hecho de que los residentes hicieron caso a las advertencias de buscar refugio si no estaban dentro de una vivienda de concreto.

El tifón se desacelera y aumenta el riesgo de daños generalizados

La velocidad de la tormenta se redujo drásticamente al acercarse a las islas.

“No va a ser una noche fácil para nadie en Tinian o Saipan. Será una noche ruidosa”, dijo Landon Aydlett,del servicio meteorológico. Muchas personas “se despertarán en una isla diferente”, añadió durante una transmisión por Facebook.

Saipan es la capital de las Islas Marianas del Norte y es conocida conocida por sus complejos turísticos y campos de golf.

El alcalde Ramon “RB” Jose Blas Camacho dijo la noche del martes que las intensas lluvias y vientos alrededor de Saipan dificultaban el acceso a personas que necesitaban de asistencia.

“Hay cosas volando de un lado a otro”, indicó.

Lo peor de la tormenta llegó en medio de la noche y se tenía previsto que continuara al menos hasta el amanecer del miércoles, indicó el servicio meteorológico. Si bien se prevé que el meteoro se debilite ligeramente en los próximos días, Sinlaku atravesaba las islas como un tifón de categoría 4.

El “Callejón de los Tifones”

En Guam, donde el tifón Mawar provocó un apagón de varios días en 2023, oficiales militares de Estados Unidos advirtieron al personal que se refugiara en interiores. El ejército controla aproximadamente una tercera parte de Guam, un centro crucial para las fuerzas de Estados Unidos en el Pacífico.

Antes de desviarse hacia las Marianas del Norte, la tormenta dejó daños significativos a su paso por las islas exteriores y atolones de Chuuk, en los Estados Federados de Micronesia, informó Aydlett desde su estación del servicio meteorológico en Guam.

La región es conocida por los habitantes locales como el “Callejón de los Tifones”.

Saipan --que depende del turismo y fue escenario de una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico-- estaba en proceso de recuperación tras el paso del supertifón Yutu en 2018 cuando llegó la pandemia de COVID-19, relato Hunter, quien destacó que la economía aún no se recupera por completo desde entonces.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia por desastre para Guam y las Marianas antes de la llegada de la tormenta. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció que coordina el apoyo entre varias agencias.

Los supertifones equivalen a huracanes de categoría 4 o 5 en el Atlántico, con vientos de al menos 240 km/h (150 mph). El Centro Conjunto de Alerta de Tifones en Guam ha identificado más de 300 supertifones en los últimos 80 años.

Los tifones son “muy comunes” en el Pacífico, pero la temporada alta es similar a la temporada de huracanes del Atlántico, que va del verano al otoño, dijo Jason Nicholls, meteorólogo internacional para AccuWeather.

“Como hemos visto este año, se pueden tener sistemas tropicales en el Pacífico occidental en cualquier época del año”, dijo Nicholls. “Pero que ocurran en abril es un poco inusual”.

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Los periodistas de The Associated Press Patrick Whittle en Portland, Maine; Gabriela Aoun Angueira en San Diego; y Seth Borenstein en Washington contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.