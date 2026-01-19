Bolsa de Valores de NY trabaja en nueva plataforma para comerciar tokens digitales las 24 horas

La Bolsa de Valores de Nueva York está trabajando en una plataforma digital que permitiría a los inversores comerciar con tokens digitales las 24 horas del día.

La plataforma estaría separada de la propia Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) --que opera únicamente en días laborables-- y permitiría la liquidación instantánea de transacciones, órdenes dimensionadas en montos en dólares y financiamiento basado en stablecoins (monedas digitales de valor estable), indicó el lunes Intercontinental Exchange, propietario de la NYSE.

El modelo utiliza la tecnología blockchain que impulsa las criptomonedas para crear tokens digitales como sustitutos de cosas como acciones, bonos, bienes raíces o incluso la propiedad parcial de una obra de arte para ser comercializada como criptomoneda por prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Las stablecoins, que son un tipo de criptomoneda que por lo general se compra y vende por un dólar, han ayudado a alimentar el apetito por convertir otros activos financieros en tokens.

Suponiendo que cumpla con los requisitos regulatorios, la plataforma impulsaría un nuevo espacio de la NYSE que apoyaría el comercio de versiones en token de acciones, destacó la bolsa.

El desarrollo de la plataforma es parte del intento de Intercontinental Exchange por ampliar sus capacidades de compensación de transacciones para manejar el comercio 24/7 de valores en tokens y, potencialmente, la integración de colaterales en tokens.

Intercontinental Exchange afirmó que trabaja en conjunto con Citigroup, Bank of New York Mellon y otros prestamistas para apoyar los depósitos en tokens en las seis cámaras de compensación de la compañía alrededor del mundo.

