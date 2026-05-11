Asia se prepara para una segunda ola de shocks energéticos por la guerra con Irán

Las primeras defensas de Asia contra los shocks energéticos derivados de la guerra con Irán se están agotando y una segunda ola de impactos, más trascendente, empieza a golpear.

Cuando comenzó la guerra, los gobiernos se apresuraron a adaptarse al cierre del estrecho de Ormuz, una arteria crítica para la energía que fluye hacia Asia. Tomaron decisiones difíciles: ahorrar electricidad a riesgo de frenar a las empresas, priorizar el gas para los hogares a riesgo de afectar la producción de fertilizantes y recurrir a las reservas energéticas para un alivio temporal.

Pero estas medidas se basaban en que la guerra duraría poco, lo que permitiría una rápida reanudación de los flujos de energía. Eso no ha ocurrido.

Sin un final claro a la vista, la crisis de combustibles se está propagando por las economías. Los costos de los pasajes aéreos, las tarifas de transporte marítimo y las facturas de servicios públicos están subiendo, lo que pone en peligro el crecimiento económico. Unos 8,8 millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza y el conflicto podría causar 299.000 millones de dólares en pérdidas económicas a la región de Asia-Pacífico, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Los países con menos recursos para responder, o los consumidores que menos pueden permitirse pagar, son los que sienten todo primero”, dijo Samantha Gross, del centro de estudios Brookings Institution con sede en Estados Unidos.

Los gobiernos asiáticos planificaron sus presupuestos suponiendo que el precio del petróleo promediaría alrededor de 70 dólares por barril. Los subsidios ayudaron a mantener estables los precios del combustible. Pero la guerra llevó el precio del crudo Brent hasta cerca de 120 dólares por barril.

Ahmad Rafdi Endut, un analista energético independiente con sede en Kuala Lumpur, señaló que los gobiernos ahora enfrentan una disyuntiva tajante entre mantener esos costosos subsidios, tensionando las finanzas públicas, o recortarlos para trasladar mayores costos a los consumidores, con el riesgo de una reacción pública adversa.

Asia se prepara para una segunda ola de impactos

En India, las primeras medidas para redirigir los suministros de combustible hacia el gas de cocina para unos 330 millones de hogares redujeron el abastecimiento para las plantas de fertilizantes. El alza de los precios de los fertilizantes y las advertencias de meteorólogos sobre lluvias débiles en un año de El Niño preocupan al mayor exportador de arroz del mundo.

India ha recurrido a subsidios para proteger a sus 1.400 millones de habitantes hasta ahora, pero el primer ministro, Narendra Modi, instó a los ciudadanos a comprar productos locales y reducir los viajes al extranjero para ahorrar dólares el domingo. También animó a la gente a trabajar desde casa y usar el transporte público para reducir el consumo de combustible, y pidió a los agricultores que redujeran a la mitad el uso de fertilizantes.

Filipinas pasó rápidamente a una semana laboral de cuatro días para ahorrar combustible. También implementó subsidios centrados en los hogares más pobres. Sin embargo, Fitch Ratings observó que la mayoría de los consumidores sigue pagando costos energéticos más altos, lo que está desacelerando la actividad empresarial en grandes ciudades como Manila.

Tailandia abandonó su tope al precio del diésel menos de un mes después de que comenzara el conflicto, al agotarse sus subsidios al combustible. Ahora está recortando otros gastos para gestionar los mayores precios del petróleo mientras intenta mantener su presupuesto bajo control.

Vietnam extendió la suspensión de impuestos a los combustibles para aliviar la presión sobre los precios internos. La escasez de combustible de aviación ha provocado recortes de vuelos. El turismo representa casi el 8% del producto interno bruto de Vietnam —la producción total de bienes y servicios del país—, por lo que eso afecta a toda la economía.

“Los negocios no van bien ahora mismo. Ya hay menos turistas”, comentó Nguyen Manh Thang, guía turístico con sede en Hanói.

La escasez de combustible ha empujado a países con problemas de liquidez como Pakistán y Bangladesh a comprar petróleo y gas a los precios actuales del mercado, que a menudo son más altos y más volátiles que los contratos a largo plazo. Esto eleva los costos de importación y aumenta la presión sobre sus ya limitadas reservas de divisas.

Endut, en Kuala Lumpur, explicó que los gobiernos pueden mantener los costosos subsidios al combustible recortando gastos de otras prioridades como el bienestar social, o endeudarse más y arriesgarse a una inflación más alta. Como alternativa, pueden reducir los subsidios y trasladar mayores costos a los consumidores, con el riesgo de enfurecer a los votantes.

Una vez que se agoten los subsidios y la inflación empiece a subir, los países podrían enfrentar lo que él llamó una “bomba de tiempo fiscal”.

Una Asia vulnerable no verá un alivio inmediato

El eventual fin de la guerra no traerá un respiro rápido para Asia.

El comercio mundial de petróleo y gas no se recuperará de inmediato, y reiniciar la producción llevará tiempo, indicó Gross, de la Brookings Institution. Reparar la infraestructura dañada, reactivar las instalaciones y contemplar el tiempo de transporte desde Oriente Medio hasta los mercados finales tomará semanas o incluso meses.

Europa sentirá un impacto similar al de Asia, pero con un desfase de unas cuatro semanas, según expertos.

Los estadounidenses también están acusando el golpe, ya que los precios de la gasolina se disparan en Estados Unidos. Pero el sudeste asiático es actualmente el “principal punto de dolor”, dijo Henning Gloystein, de la firma consultora Eurasia Group.

“Esta situación de escasez de combustible va a empeorar”, advirtió.

En África, los mayores costos de la energía y de las importaciones también están tensionando los presupuestos, ampliando los déficits y elevando la inflación. La guerra también está pasando factura a América Latina y el Caribe, donde se prevé que el crecimiento se desacelere ligeramente.

Las complejas disrupciones en las cadenas de suministro globales seguirán teniendo impactos más amplios, advirtió Ted Krantz, director ejecutivo de la firma de riesgo de cadenas de suministro Interos.ai.

La crisis también pone de relieve la fragilidad de la creciente clase media de Asia, afirmó Maria Monica Wihardja, del ISEAS-Yusof Ishak Institute con sede en Singapur, y muchas personas están en riesgo de volver a caer en la pobreza.

El shock energético reconfigurará con el tiempo las economías del sudeste asiático, sostuvo, incluidos cambios en los mercados laborales y en la forma en que los países se preparan para futuras crisis energéticas.

Los países ya están debatiendo e implementando soluciones de más largo plazo, como diversificar proveedores de combustibles fósiles, desarrollar energía nuclear y renovables como la solar.

Albert Park, del Banco Asiático de Desarrollo, señaló que la guerra está convirtiendo el riesgo geopolítico en un elemento central de las perspectivas económicas del sudeste asiático y está desacelerando directamente el crecimiento regional.

“Cuanto más dure, mayores serán esos efectos negativos”, añadió.

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Ghosal informó desde Hanói, Vietnam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.