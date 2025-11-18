Meta prevalece en histórico caso antimonopolio y no tendrá que separar WhatsApp e Instagram

Meta ha superado un desafío existencial para su negocio que podría haber obligado al gigante tecnológico a desprenderse de Instagram y WhatsApp después de que un juez dictaminara que la empresa no tiene un monopolio en las redes sociales.

El juez James Boasberg emitió su fallo el martes después de que el histórico juicio antimonopolio concluyera a finales de mayo. Su decisión sigue a dos fallos separados que calificaron a Google como un monopolio ilegal tanto en búsquedas como en publicidad en línea, asestando otro golpe regulatorio a la industria tecnológica que durante años disfrutó de un crecimiento casi desenfrenado.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) "sigue insistiendo en que Meta compite con los mismos viejos rivales que ha tenido durante la última década, que la empresa tiene un monopolio entre ese pequeño grupo, y que mantuvo ese monopolio a través de adquisiciones anticompetitivas", escribió Boasberg en su fallo. "Sin embargo, independientemente de si Meta disfrutó de poder monopólico en el pasado, la agencia debe demostrar que sigue teniendo tal poder ahora. El veredicto del Tribunal hoy determina que la FTC no lo ha hecho".

Meta Platforms Inc., argumentó la FTC, ha mantenido un monopolio siguiendo la estrategia del CEO Mark Zuckerberg, "expresada en 2008: 'Es mejor comprar que competir.' Fiel a ese axioma, Facebook ha rastreado sistemáticamente a posibles rivales y ha adquirido empresas que consideraba serias amenazas competitivas".

Durante su testimonio en abril, Zuckerberg rechazó la afirmación de la FTC de que Facebook compró Instagram para neutralizar una amenaza. En su línea de preguntas, el abogado de la FTC, Daniel Matheson, mencionó repetidamente correos electrónicos, muchos de ellos de hace más de una década, escritos por Zuckerberg y sus asociados antes y después de la adquisición de Instagram.

Aunque reconoció los documentos, Zuckerberg a menudo ha tratado de restar importancia a su contenido, diciendo que los escribió en las primeras etapas de considerar la adquisición y que lo que escribió en ese momento no capturaba todo el alcance de su interés en la empresa. Pero el caso no se trataba de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp hace más de una década, que la FTC aprobó en ese momento, sino de si Meta tiene un monopolio ahora. La FTC, escribió Boasberg en el fallo, solo podría ganar si demostraba una "violación legal actual o inminente".

La queja de la FTC decía que Facebook también implementó políticas diseñadas para impedirle a rivales más pequeños ingresar al mercado y "neutralizar amenazas competitivas percibidas," justo cuando el mundo centró su atención en los dispositivos móviles en lugar de las computadoras de escritorio.

Meta declaró que la decisión del martes "reconoce que Meta enfrenta una feroz competencia."

"Nuestros productos son beneficiosos para las personas y las empresas y ejemplifican la innovación y el crecimiento económico estadounidense. Esperamos continuar colaborando con la Administración e invirtiendo en Estados Unidos", indicó la empresa con sede en Menlo Park, California, en un comunicado.

El panorama de las redes sociales ha cambiado tanto desde que la FTC presentó su demanda en 2020, escribió Boasberg, que cada vez que el tribunal examinó las aplicaciones y la competencia de Meta, estas cambiaron. Dos opiniones para desestimar el caso, presentadas en 2021 y 2022, ni siquiera mencionaron la popular plataforma de videos sociales TikTok. Hoy, "ocupa el centro del escenario como el rival más feroz de Meta".

Citando al filósofo griego Heráclito, "que ningún hombre puede pisar el mismo río dos veces", Boasberg señaló que lo mismo es cierto para el mundo de las redes sociales.

"El panorama que existía hace solo cinco años cuando la Comisión Federal de Comercio presentó esta demanda antimonopolio ha cambiado notablemente. Aunque una vez podría haber tenido sentido dividir las aplicaciones en mercados separados de redes sociales y medios sociales, ese muro se ha derrumbado desde entonces", escribió.

La analista de Emarketer, Minda Smiley, sostuvo que la victoria de Meta "no es necesariamente sorprendente considerando los esfuerzos que ha hecho en los últimos años para competir con TikTok".

"Pero desde un punto de vista regulatorio, Meta está lejos de estar fuera de peligro: el próximo año, las principales redes sociales enfrentarán juicios históricos en Estados Unidos sobre la salud mental de los niños", agregó. "Aun así, la victoria de hoy seguramente es un impulso para la empresa mientras enfrenta críticas y preguntas sobre cómo su enorme gasto en IA beneficiará a Meta a largo plazo".

Facebook compró Instagram, entonces una aplicación de intercambio de fotos sin anuncios y con un pequeño grupo de seguidores, en 2012. El precio de compra de 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones fue sorprendente en ese momento, aunque el valor del acuerdo cayó a 750 millones después de que el precio de las acciones de Facebook bajara tras su oferta pública inicial en mayo de 2012.

Instagram fue la primera empresa que Facebook compró y mantuvo funcionando como una aplicación separada. Hasta entonces, Facebook era conocido por "adquisiciones de talento" más pequeñas, un tipo de acuerdo popular en Silicon Valley en el que una empresa compra una startup como una forma de contratar a sus trabajadores talentosos, y luego cierra la empresa adquirida. Dos años después, lo hizo de nuevo con la aplicación de mensajería WhatsApp, que compró por 22.000 millones de dólares.

WhatsApp e Instagram ayudaron a Facebook a trasladar su negocio de las computadoras a los dispositivos móviles, y a seguir siendo popular entre las generaciones más jóvenes a medida que surgían rivales como Snapchat (que también intentó, pero no logró, comprar) y TikTok. Sin embargo, la FTC tiene una definición estrecha del mercado competitivo de Meta, excluyendo a empresas como TikTok, YouTube y el servicio de mensajería de Apple de ser considerados rivales de Instagram y WhatsApp.

