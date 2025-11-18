FlyDubai encarga 150 aviones Airbus A321 y Etihad 16 durante el Dubai Air Show

FlyDubai anunció el martes un pedido de 150 aviones Airbus A321 en una importante expansión de la empresa de bajo costo de la aerolínea de larga distancia Emirates, con sede en Abu Dabi.

Las autoridades no revelaron el importe de los A321, un avión de medio alcance con dos motores y un solo pasillo. El pedido es un nuevo hito para FlyDubai, que hasta ahora solo había volado con Boeing 737 en su flota.

Antes el martes, Etihad realizó un pedido de 16 aviones Airbus como parte de sus esfuerzos de expansión a medida que mejora su situación económica.

Este pedido incluye seis A330-900, siete A350-1000 y tres cargueros A350F, señalaron las dos empresas en una conferencia de prensa en la que no aclararon el costo del pedido. Las aerolíneas suelen negociar precios más bajos en pedidos importantes.

Etihad obtuvo un beneficio récord de 476 millones de dólares en 2024, dentro de la recuperación financiera de la aerolínea de Abu Dabi. Aunque sigue siendo un dato modesto frente al beneficio récord de 5.200 millones de dólares de Emirates en el último año fiscal, supone un importante cambio de rumbo para Etihad.

Los gobernantes de Abu Dabi lanzaron Etihad en 2003, para rivalizar con la consolidada Emirates, propiedad del gobierno de Dubái y que cuenta con una flota más grande y una red mucho más extensa.

Etihad tuvo dificultades con su plan de negocios y aplicó recortes de gasto antes incluso de la pandemia de coronavirus. Desde 2016, Etihad ha perdido alrededor de 6.000 millones de dólares mientras compraba agresivamente participaciones en aerolíneas de Europa a Asia para competir contra Emirates y Qatar Airways.

El lunes, Emirates encargó 65 aviones del próximo 777-9 de Boeing, valorados en 38.000 millones a precio de catálogo.

El presidente de Emirates, Tim Clark, reconoció de nuevo ante reporteros el martes los retrasos que han afectado a Boeing en la entrega de los 777-9 a los clientes, pero dijo que creía que el volumen del pedido de la aerolínea podría hacer que incluso que el gobierno de Estados Unidos presionara al fabricante para terminar el avión.

“Estoy seguro de que la Casa Blanca presionará a Boeing para asegurarse de que todo funcione y puedan sacar los aviones lo más rápido posible, porque eso significa empleos para todos”, agregó Clark. “En concreto el 9X se va a construir en Seattle, por lo que toda esa fuerza laboral en el noroeste está prácticamente garantizada ahora por décadas”.

Clark reconoció además que Emirates y FlyDubai podrían ampliar rápidamente sus rutas con nuevos aviones una vez que el emirato expanda drásticamente el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central, donde se celebra la feria de aviación.

Dubái tiene un proyecto valorado en 35.000 millones de dólares para ampliar a cinco pistas paralelas y 400 puertas de embarque, que se completará dentro de la próxima década.

"Podremos llegar a cualquier punto del planeta", manifestó Clark.

