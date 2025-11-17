Corte Suprema de EEUU revisará política que restringe el número de solicitantes de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes revisar una política utilizada en administraciones pasadas para negar a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que hubiera espacio para procesar las solicitudes.

Los jueces escucharán la apelación de la administración Trump sobre los fallos de tribunales inferiores que anularon la práctica conocida como “metering”, en la cual los agentes fronterizos estadounidenses limitaban el número de personas que buscaban asilo en los cruces fronterizos al prohibir que los migrantes pusieran un pie en Estados Unidos.

La administración presionó para que interviniera la corte incluso después de que el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo el primer día de su segundo mandato y los defensores de los migrantes dijeran que los fallos de los tribunales inferiores no tienen un efecto práctico continuo.

El caso se argumentará a finales del invierno o principios de la primavera.

Dicha restricción se utilizó por primera vez durante la administración del entonces presidente Barack Obama cuando un gran número de haitianos apareció en el cruce principal hacia San Diego desde Tijuana, México. La medida se expandió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

La práctica terminó en 2020, cuando la pandemia de coronavirus llevó al gobierno a restringir aún más severamente a los solicitantes de asilo. El presidente Joe Biden rescindió formalmente el uso del “metering” en 2021.

Aun así, el Departamento de Justicia dijo que quería que los jueces escucharan el caso porque los fallos judiciales quitaron “una herramienta que las administraciones de ambos partidos habían considerado crítica para controlar el procesamiento de extranjeros inadmisibles durante los aumentos en la frontera”.

La jueza federal de distrito, Cynthia Bashant, falló en 2021 que el “metering” violaba los derechos constitucionales de los migrantes y una ley federal que requiere que los funcionarios examinen a cualquier persona que se presente buscando asilo.

Un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito ratificó el fallo de Bashant en una decisión 2-1. Doce de los 29 jueces del tribunal de apelaciones con sede en San Francisco votaron para volver a escuchar el caso, una señal fuerte que pudo haber captado la atención de los jueces.

Las personas que buscan refugio en Estados Unidos pueden solicitar asilo una vez que están en suelo estadounidense, independientemente de si llegaron legalmente. Para calificar, deben demostrar un temor de persecución en su país por razones específicas, como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

Una vez que las personas obtienen asilo, no pueden ser deportadas. Pueden trabajar legalmente, traer a su familia inmediata, solicitar residencia legal y eventualmente buscar la ciudadanía estadounidense. Ofrece un futuro permanente en Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.