California: Acusan formalmente a un hombre por naufragio de barco de migrantes que dejó 4 muertos

Funcionarios federales acusaron formalmente el lunes a un hombre que se cree que era el capitán de una embarcación que transportaba migrantes y naufragó cerca de San Diego, causando la muerte de cuatro pasajeros.

El hombre, de nacionalidad mexicana, enfrenta dos cargos por ingresar personas ilegalmente al país.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos recibieron un reporte a eso de las 11:30 de la noche del viernes sobre una pequeña embarcación que cruzaba la frontera marítima desde México.

La Patrulla Fronteriza encontró el bote de madera entre las olas frente a Imperial Beach después de que naufragó por el intenso oleaje. Poco antes de la medianoche se localizó a seis personas en la playa, una de las cuales fue declarada muerta y otra más fue rescatada luego de ser descubierta debajo de la embarcación.

Unas dos horas después las autoridades recibieron un reporte de que había alguien en el agua cerca del muelle de Imperial Beach. Una tripulación de la Guardia Costera respondió y encontró a tres personas, todas muertas.

Los cinco sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Varios pasajeros relataron que el barco tenía problemas con el motor, de acuerdo con la denuncia. Le pidieron al capitán que regresara a México, pero él se negó.

Un hombre quedó atrapado dentro de la cabina bajo cubierta cuando el barco volcó y se hundió con él y varias otras personas dentro, según la denuncia. Fue liberado después de que agentes de la Patrulla Fronteriza enderezaron la embarcación. Otro hombre resultó herido después de quedar atrapado debajo el bote y un trozo de metal le perforó la pierna.

El presunto capitán enfrenta posibilidad de cadena perpetua o la pena de muerte en caso de ser declarado culpable.

"El contrabando marítimo es extremadamente peligroso, y procesaremos con todo el peso de la ley a cada individuo responsable de estas tragedias evitables", declaró el fiscal federal Adam Gordon en un comunicado de prensa.

Uno de los pasajeros fue acusado por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos luego de ser deportado. Fue expulsado del país por primera vez en 2012 y más recientemente el 3 de noviembre de este año.

Los migrantes están recurriendo cada vez con mayor frecuencia a la arriesgada alternativa que ofrecen los contrabandistas para viajar por mar y evitar las fronteras terrestres. Las embarcaciones salen de México en plena noche y a veces recorren cientos de kilómetros (millas) hacia el norte.

En los últimos años se han registrado varios incidentes de embarcaciones de migrantes que naufragan en su camino hacia California.

