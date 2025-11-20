Mercados de EEUU cierran a la baja tras jornada de fuertes oscilaciones

Los mercados financieros de Estados Unidos perdieron las ganancias que habían registrado al inicio de la sesión y cerraron a la baja el jueves, ya que el mercado sigue inquieto tras semanas de dudas y movimientos erráticos.

Después de dispararse por la mañana hacia lo que parecía ser su mejor día desde mayo, con un aumento del 1,9%, el S&P 500 cayó 1,6%. El promedio industrial Dow Jones bajó 386 puntos, o 0,8%, y el compuesto Nasdaq se hundió 2,2%.

Las pérdidas más pronunciadas volvieron a verse en lo que solían ser los mayores ganadores del mercado. Nvidia, las criptomonedas y otras áreas que habían subido con un impulso casi implacable forzaron al mercado a la baja. Bitcoin cayó por debajo de los 87.000 dólares, cuando apenas el mes pasado se cotizaba en casi 125.000.

El mercado había estado inestable al llegar al jueves, en gran parte debido a dos preocupaciones: Nvidia y otras acciones atrapadas en la fiebre por la tecnología de inteligencia artificial pueden haber subido demasiado, y la Reserva Federal puede haber terminado de ofrecer los recortes a las tasas de interés que Wall Street adora.

Nvidia inicialmente pareció calmar las preocupaciones sobre una burbuja para las acciones de IA después de reportar una gran ganancia durante el verano, junto con un pronóstico de ingresos futuros que superó fácilmente las expectativas de los analistas. Al entregar fuertes ganancias e indicar que vendrán más, Nvidia puede justificar los aumentos de precio en sus acciones y hacer que parezcan menos costosas.

Dados los pronósticos de Nvidia, "es muy difícil ver cómo esta acción no siga subiendo desde aquí", dijeron analistas de UBS liderados por Timothy Arcuri. También señalaron que "la marea de infraestructura de IA sigue subiendo tan rápido que todos los barcos serán elevados".

Nvidia tuvo una ganancia temprana del 5%, pero luego cayó 3%. Debido a que es la empresa más grande en el mercado de Estados Unidos por valor, las acciones de Nvidia tienen más influencia en el S&P 500 que las de cualquier otra empresa.

A pesar de las grandes cifras de Nvidia, las preocupaciones sobre una posible burbuja de IA no han desaparecido. La inquietud entre los inversores es que todos los dólares que se están vertiendo en chips de IA y centros de datos podrían no producir finalmente las grandes ganancias y productividad para la economía que sus promotores han estado prometiendo.

Sí, Nvidia espera vender otros 65.000 millones de dólares en chips en los próximos tres meses, lo cual es más de lo que los analistas esperaban. Pero, ¿todos esos chips realmente crearán ganancias mucho mayores para Amazon y otras empresas que los usan? Esa pregunta —si toda la inversión en IA resultará valer la pena al final— aún no tiene respuesta.

La encuesta más reciente de administradores de fondos globales realizada por Bank of America mostró que un porcentaje récord de inversores creen que las empresas están "sobreinvirtiendo".

Amazon pasó de una ganancia temprana del 2,1% el jueves a una pérdida del 2,5%. Palantir Technologies pasó de ganar 5,5% a perder 5,8%.

La última vez que el mercado de valores en general tuvo oscilaciones tan fuertes como las del jueves fue en abril, cuando el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió al mundo con sus aranceles del "Día de la Liberación".

En el lado ganador de Wall Street estaba Walmart, que subió 6,5% después de que el minorista entregara otro trimestre destacado. Reportó fuertes ventas y ganancias que superaron las expectativas de Wall Street, pero no fue suficiente para compensar las pérdidas de Nvidia y la tecnología.

Las empresas involucradas en la industria de las criptomonedas también cayeron, ya que bitcoin cayó a su precio más bajo desde abril. Robinhood Markets cayó 10,1%, y Coinbase Global se hundió 7,4%.

A fin de cuentas, el S&P 500 cayó 103,40 puntos y cerró en 6.538,76. El Dow bajó 386,51 unidades para quedar en 45.752,26, y el compuesto Nasdaq perdió 486,18 puntos y se estableció en 22.078,05.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,13% a 4,09%.

___

Los periodistas de The Associated Press Teresa Cerojano y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.