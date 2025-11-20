Fiscales italianos investigan a Tod's por abuso laboral

Los fiscales italianos han puesto al grupo de lujo Tod’s y a tres de sus ejecutivos bajo investigación por presuntos abusos laborales y explotación, según mostraron documentos judiciales el jueves.

De acuerdo con los documentos obtenidos por The Associated Press, el fiscal de Milán, Paolo Storari, también ha solicitado una prohibición de seis meses sobre la publicidad de la empresa, con una audiencia sobre el caso programada para el 3 de diciembre.

En los documentos, los fiscales alegan que Tod’s —conocido por sus mocasines y bolsos de alta gama— estaba plenamente consciente y era cómplice de la explotación laboral de trabajadores chinos en talleres subcontratados en Milán y la región de Marche.

En un comunicado emitido el jueves por la noche, Tod’s negó cualquier irregularidad y manifestó que responderá a las acusaciones en los tribunales correspondientes.

En los documentos, Storari señaló una especie de “ceguera intencional” por parte de Tod’s, que también había realizado auditorías de terceros en los talleres, pero no abordó los problemas que estas revelaron.

Según los fiscales, las condiciones de explotación de los trabajadores incluían horas que excedían el límite legal, salarios inadecuados, violaciones de varias normas de seguridad laboral y viviendas degradantes.

La investigación centrada en Tod’s es la más reciente de una serie de operaciones policiales e investigaciones italianas que revelan el trato abusivo de trabajadores subcontratados por marcas de alta gama.

En abril, la policía italiana reveló que trabajadores chinos empleados por un subcontratista no autorizado producían bolsos y accesorios para Giorgio Armani.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.