Trump: mensaje en video de demócratas a militares es "conducta sediciosa" castigable con la muerte

El presidente Donald Trump acusó el jueves a media docena de legisladores demócratas de sedición "castigable con la MUERTE" luego que los congresistas --todos ellos veteranos de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia-- instaron a los miembros del ejército de Estados Unidos a defender la Constitución y desafiar "órdenes ilegales".

El video de 90 segundos fue publicado por primera vez el martes temprano desde la cuenta X de la senadora Elissa Slotkin. En él, los seis legisladores —Slotkin, el senador de Arizona Mark Kelly, y los congresistas Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan— hablan directamente a los miembros del servicio militar de Estados Unidos, a quienes Slotkin reconoce que están "bajo un enorme estrés y presión en este momento".

"El pueblo estadounidense necesita que defiendan nuestras leyes y nuestra Constitución", escribió Slotkin en la publicación de X.

El jueves, Trump volvió a publicar mensajes de otros sobre el video, amplificándolo con sus propias palabras. Marcó otro punto de tensión en la retórica política que a veces ha sido temática en sus gobiernos, así como entre algunos en su base MAGA (siglas en inglés de su eslogan "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez"). Algunos demócratas lo acusaron de actuar como un rey y de intentar distraer de los archivos que pronto se publicarán sobre el fallecido financiero y abusador sexual Jeffrey Epstein.

Lo que dijeron los demócratas en el video

Con fragmentos de diálogo ensamblados de diferentes miembros, los legisladores se presentan a sí mismos y su trayectoria. Luego, afirman que el gobierno de Trump "está enfrentando a nuestro ejército uniformado contra ciudadanos estadounidenses". Hacen un llamado a los miembros del servicio militar para que "rechacen órdenes ilegales" y "defiendan nuestras leyes".

Los legisladores concluyen el video instando a los miembros del servicio a que "no abandonen el barco", una frase de la era de la Guerra de 1812 atribuida a la orden de un capitán de la Marina de Estados Unidos en su lecho de muerte a su tripulación.

Aunque los legisladores no mencionaron circunstancias específicas en el video, su publicación se produce al tiempo que el gobierno de Trump continúa intentando desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos para diversos roles, aunque algunas han sido retiradas y otras detenidas en los tribunales.

¿Pueden tropas de EEUU desobedecer órdenes?

Las tropas, especialmente los comandantes uniformados, tienen la obligación específica de rechazar una orden que sea ilegal, si determinan que lo es.

Sin embargo, aunque los comandantes tienen abogados militares en sus equipos para consultar y ayudar a tomar tal determinación, las tropas de base que tienen la tarea de ejecutar esas órdenes rara vez están en una posición similar.

La amplia jurisprudencia sostiene que simplemente seguir órdenes, conocido coloquialmente como la "defensa de Núremberg" ya que fue utilizada sin éxito por altos funcionarios nazis para justificar sus acciones bajo el gobierno de Adolf Hitler, no absuelve a las tropas.

Sin embargo, el código legal militar de Estados Unidos, conocido como el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ, por sus siglas en inglésJ, castigará a las tropas por no seguir una orden si resulta ser legal. Las tropas pueden ser acusadas penalmente bajo el Artículo 90 del UCMJ, por desobedecer voluntariamente a un oficial superior comisionado, y el Artículo 92, por no obedecer una orden.

Cómo respondieron Trump y otros

El jueves, Trump volvió a publicar en las redes sociales un artículo sobre el video, añadiendo su propio comentario de que era "realmente malo y peligroso para nuestro país".

"¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!!" continuó Trump. "¿ENCERRARLOS???" También pidió el arresto y juicio de los legisladores, añadiendo en una publicación separada que era "COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE".

Los demócratas reaccionaron rápidamente a las palabras de Trump. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió en un discurso en el pleno que el presidente estaba "encendiendo una cerilla en un país empapado de gasolina política".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no creía que Trump estuviera llamando a la violencia en las publicaciones de las redes sociales, y afirmó que Trump simplemente estaba "definiendo un crimen" y calificando el video de los demócratas como "extremadamente inapropiado".

"Piensen en la amenaza que representa para nuestra seguridad nacional y lo que significa para nuestra institución", añadió Johnson.

Los aliados de Trump se mostraron escépticos ante el video. El miércoles en Fox News, el subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó el mensaje como "insurrección --clara y directamente, sin duda" y dijo que representaba "un llamado general a la rebelión a la CIA y las fuerzas armadas de Estados Unidos, por parte de legisladores demócratas".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comentó en X el martes que el video es "TDS en etapa 4", refiriéndose al "Síndrome de Trastorno por Trump" —un término utilizado por Trump para describir a los votantes tan enojados y opuestos a él que son incapaces de ver algo bueno en lo que hace.

The Steady State, que se describe a sí mismo como "una red de más de 300 expertos en seguridad nacional que defienden una política dura y con principios, el Estado de Derecho y la democracia", escribió en una publicación de Substack el jueves que el llamado de los legisladores era "sólo una reafirmación de lo que cada oficial y miembro del servicio ya sabe: las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas. Esto no es una opinión política. Es doctrina".

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, puso en duda la idea de que se estaban emitiendo órdenes ilegales.

"Nuestras fuerzas armadas siguen órdenes, y nuestros civiles dan órdenes legales", dijo Parnell a The Associated Press el jueves. "Amamos la Constitución. Estos políticos están fuera de sus cabales".

