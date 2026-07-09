Medios piden a juez sancionar a OpenAI en disputa por derechos de autor de IA

The New York Times, el Daily News y otros medios de comunicación están pidiendo a un juez federal que imponga sanciones a OpenAI, intensificando una disputa sobre inteligencia artificial y derechos de autor que podría moldear el futuro de la industria periodística.

Los periódicos alegan que el creador de ChatGPT está ocultando pruebas importantes para lo que podría ser un juicio histórico por infracción de derechos de autor sobre cómo OpenAI y su socio comercial, Microsoft, construyeron sus tecnologías de IA utilizando millones de artículos periodísticos. Lo que está en juego es si los chatbots de IA compiten de manera desleal como fuente de información, desviando tráfico web sin realizar el trabajo periodístico que implica recopilar las noticias.

Una presentación del jueves en un tribunal federal de Manhattan sostiene que OpenAI “optó por la obstrucción” en lugar de entregar conjuntos de datos y registros de ChatGPT que podrían mostrar cómo el sistema de IA utilizó contenido periodístico protegido por derechos de autor. Los demandantes piden al juez sancionar a la empresa por “mala conducta en el proceso de descubrimiento” que podría distorsionar las pruebas, y afirman que la reciente declaración bajo juramento de un empleado de OpenAI contradice las afirmaciones anteriores de la compañía.

El abogado del New York Daily News, Steven Lieberman, manifestó que OpenAI ha estado “haciendo tergiversaciones” durante dos años sobre su capacidad para buscar contenido protegido por derechos de autor en sus conjuntos de datos y registros de entrenamiento de IA.

“Esta moción pide al tribunal que castigue a OpenAI por ocultar y destruir pruebas que muestran cómo se entrenó ChatGPT con periodismo robado”, expresó Lieberman, quien representa al Daily News y a siete de sus periódicos hermanos.

OpenAI ha descrito sus limitaciones para compartir registros de ChatGPT como una medida para proteger la privacidad de los usuarios.

“A medida que el caso del Times se debilita y se han visto obligados a retirar reclamaciones contra nosotros, persisten en sus esfuerzos por invadir la privacidad de personas que no tienen nada que ver con este caso, incluso formulando estas acusaciones descaradamente falsas”, declaró en un comunicado Drew Pusateri, portavoz de OpenAI. “Seguiremos defendiendo la privacidad de nuestros usuarios y los arraigados principios del uso legítimo”.

The New York Times demandó a OpenAI y a Microsoft a finales de 2023, aproximadamente un año después de que el debut de ChatGPT desatara un auge comercial de la IA y empezara a cambiar la manera en que la gente busca información en internet. La amenaza para las publicaciones de noticias se hizo aún más evidente cuando Google introdujo en 2024 resúmenes generados por IA en la parte superior de los resultados de búsqueda en línea, cortando los ingresos publicitarios que llegan cuando las personas hacen clic en un enlace hacia la fuente original de la información.

Desde entonces, al Times se han sumado otras organizaciones de noticias, incluidos periódicos propiedad de MediaNews Group como el Daily News y el Chicago Tribune, el editor de medios digitales Ziff Davis y el Center for Investigative Reporting, una organización sin fines de lucro.

OpenAI y otras empresas tecnológicas han argumentado que el proceso de entrenar sus sistemas de IA con libros digitalizados, artículos en línea y otros escritos encontrados en internet está protegido por la doctrina de “uso legítimo” de la ley de derechos de autor de Estados Unidos. Es una teoría que se está poniendo a prueba en decenas de demandas, a medida que artistas visuales, novelistas, sellos discográficos y otras industrias creativas llevan a las empresas de IA a los tribunales, con resultados dispares.

En el caso que implica el mayor acuerdo por derechos de autor hasta ahora, el rival de OpenAI, Anthropic, aceptó pagar a autores de libros 1.500 millones de dólares por entrenar su chatbot Claude con sus obras pirateadas, una cantidad que representa una pequeña fracción de la valoración de mercado de Anthropic, de 965.000 millones de dólares, mientras se prepara para cotizar en bolsa.

Los argumentos de The New York Times son distintos de los presentados por autores de libros. En su demanda original y en una demanda enmendada presentada el mes pasado, se centró en la competencia desleal de empresas que “buscan aprovecharse gratuitamente de la enorme inversión del Times en su periodismo utilizándolo para construir productos sustitutivos sin permiso ni pago”.

El Times ya ha gastado más de 28 millones de dólares en combatir a empresas de IA en los tribunales, según presentaciones ante reguladores financieros que revelan sus costos de litigio. Los costos incluyen otra demanda que el periódico presentó el año pasado contra la empresa de IA Perplexity. Entre las sanciones que los periódicos solicitaron el jueves figuran honorarios de abogados que cubrirían los esfuerzos para asegurar pruebas “retenidas indebidamente”.

Los costos crecientes llegan mientras un número cada vez mayor de organizaciones de medios ha firmado acuerdos de licencia con OpenAI y otras empresas de IA como Google y Meta, la empresa matriz de Facebook, que por lo general pagan al medio una tarifa para poder entrenar sistemas de IA con sus canales de noticias o archivos. The Associated Press fue la primera en anunciar un acuerdo de ese tipo con OpenAI en 2023.

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O’Brien reportó desde Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.