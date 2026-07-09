Abogados: Sospechoso de ébola fue alojado en hotel de Guinea Ecuatorial con deportados de EEUU

Migrantes deportados de Estados Unidos y retenidos en un hotel en Guinea Ecuatorial afirman que las autoridades allí también han utilizado el establecimiento para poner en cuarentena al menos a un paciente sospechoso de ébola, indicaron el jueves los deportados y sus abogados.

El hotel, situado en una isla tropical frente a la costa del país y propiedad del poderoso presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, se está utilizando para alojar a 17 migrantes de países como Angola, Mauritania y Etiopía en el marco de un opaco acuerdo de deportación con el gobierno de Trump.

Según un comunicado de una coalición de abogados internacionales y entrevistas con dos de los deportados —que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias— un hombre sospechoso de tener ébola fue llevado al hotel la semana pasada por personal médico con trajes herméticos y fue ubicado en un piso por debajo de los detenidos.

La República Democrática del Congo está combatiendo actualmente un virus del ébola que ha causado más de 600 muertes en un brote anunciado por primera vez en mayo. Se han confirmado casos en la vecina Uganda, pero hasta ahora no se han reportado casos —ni siquiera sospechosos— en Guinea Ecuatorial, que no comparte frontera con el Congo y está a unos 1.425 kilómetros (1.885 millas) de distancia.

Sin embargo, dos deportados dijeron a The Associated Press que un médico les informó en inglés que el hombre era un paciente sospechoso de ébola y que debían tener cuidado. No recibieron más detalles.

El grupo de abogados señaló en un comunicado que había recibido “informes inquietantes de múltiples personas detenidas de que una persona con un caso sospechoso de ébola fue llevada recientemente a cuarentena dentro del mismo complejo hotelero donde están retenidas”.

Uno de los deportados contó que una mujer también fue llevada el domingo al piso destinado a la cuarentena y que el personal médico la había identificado igualmente como una paciente sospechosa de ébola.

La AP vio videos en los que personal médico con equipo de protección aparentemente trasladaba pacientes al hotel, que también funcionó como centro de aislamiento durante la pandemia de COVID-19.

“Las cosas empeoran cada día”, declaró uno de los detenidos en una entrevista. “Es muy confuso, nadie viene a hablar con nosotros. Nadie nos informa de nada. La higiene es inimaginable”.

Aparte de las que tenían puestas en ese momento, a los detenidos no se les proporcionaron mascarillas, desinfectantes u otros suministros básicos de protección, ni se les informó de medidas para reducir el riesgo de exposición, según abogados y detenidos.

En virtud de una serie de acuerdos a menudo secretos, el gobierno de Trump ha deportado a miles de personas que ha considerado que estaban en el país ilegalmente a casi dos docenas de países que no son los suyos, según defensores, como parte de una amplia ofensiva para disuadir la inmigración ilegal.

Abogados de inmigración sostienen que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como un resquicio legal para obligar indirectamente a solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen. Guinea Ecuatorial es una de al menos otras ocho naciones africanas con las que Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de este tipo.

Tras un acuerdo de 7,5 millones de dólares con Guinea Ecuatorial, el presidente Obiang ha convertido un hotel propiedad de su familia en Malabo, en la isla de Bioko, en un centro de detención.

Actualmente hay cuatro mujeres y 13 hombres retenidos en el hotel, según los abogados. Todos ellos habían recibido órdenes de jueces estadounidenses de no ser enviados de regreso a sus países de origen, indicaron los abogados.

A principios de este mes, abogados de derechos humanos presentaron un caso contra Guinea Ecuatorial ante el principal organismo de derechos humanos de África, acusando a la nación centroafricana de obligar a deportados procedentes de Estados Unidos a regresar a sus países de origen en violación de sus derechos.

La coalición de abogados indicó el jueves que también recibió “múltiples informes de que a personas con afecciones médicas graves se les está negando atención médica adecuada mientras permanecen detenidas bajo custodia del gobierno”.

Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos de África gracias a sus recursos petroleros. También está plagado de corrupción y abusos de derechos humanos, según funcionarios de Estados Unidos.

Prácticamente no hay voces críticas en Guinea Ecuatorial, donde el gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos y por el Departamento de Estado de detener, torturar e incluso matar a quienes se atreven a alzar la voz.

Los mayores inversores extranjeros del país son empresas de Estados Unidos, y sus fuerzas armadas reciben financiación para entrenamiento por parte del gobierno de Washington.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.