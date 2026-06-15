JD Vance escribe sobre su camino al catolicismo en su nuevo libro

El vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo cuya fe ha sido central en su vida adulta, escribe sobre su trayectoria religiosa en un nuevo libro que podría servir como una especie de historia de origen para una futura campaña presidencial.

“Communion: Finding My Way Back to Faith” sale el martes con Harper, y The Associated Press obtuvo un ejemplar antes de su publicación. Esa misma casa editora también publicó “Hillbilly Elegy”, el libro de 2016 que ayudó a convertir a Vance en una figura nacional.

Vance ha trabajado de manera intermitente en su nuevo libro desde entonces, durante una década tumultuosa que incluyó una película de Hollywood sobre su juventud, un breve periodo como senador por Ohio y ahora como vicepresidente de Donald Trump.

No hay mucho sobre Trump ni revelaciones sobre el mundo político aunque el vicepresidente sí expresa arrepentimiento por su comentario de que el Partido Demócrata está dominado por "solteronas con gatos y sin hijos”, que generó gran controversia cuando se volvió compañero de fórmula de Trump.

En cambio, “Communion” funciona como una especie de manifiesto sobre el papel de la religión en la vida pública. Vance escribe sobre su transición del cristianismo protestante al ateísmo y luego al catolicismo, y atribuye a su fe el haberle dado un sentido de propósito que no obtuvo con su educación en la Universidad de Yale ni trabajando en el sector financiero.

El libro llega a las librerías a menos de cinco meses de las elecciones de mitad de mandato que definirán los dos últimos años de la segunda presidencia de Trump. Las elecciones también marcarán el inicio no oficial de la próxima campaña presidencial, en la que Vance podría competir.

Vance recuerda la “fusión” entre religión y política

Vance escribió que fue testigo de “la fusión entre la política republicana y el cristianismo de mi juventud”. En ese momento, escribió Vance, “escuché bastante sobre los males del aborto y la homosexualidad”, así como sobre los “rumoreados fallos morales” del entonces presidente Bill Clinton.

Junto a estas observaciones religiosas, Vance señaló que estaba “empezando a presenciar el inicio de una fisura en el Partido Republicano: entre sus élites empresariales y sus bases religiosas”. Eso es algo, continuó Vance, que “con el tiempo conduciría a mi elección como vicepresidente”.

La abuela de Vance —su mamaw, como él la llama— fue una figura central en su vida, y su muerte llevó a un debilitamiento de su cristianismo.

“Con ella fuera, a nadie le importaba realmente mi fe, y pronto dejé de preocuparme yo también”, escribió. El cristianismo se volvió “completamente irrelevante” para él, incluso cuando sirvió en Irak en el Cuerpo de Marines.

Al final de su servicio en 2006, Vance escribió que “ya no era, en ningún sentido real, cristiano”.

Una experiencia cercana a la muerte ayudó a moldear la fe de Vance

Al regresar a su base militar tras el funeral de su abuela, escribió Vance, perdió el control de su auto en una carretera mojada por la lluvia, pero inexplicablemente el vehículo frenó antes de estrellarse contra una barrera de contención y por el costado de una montaña.

Afirmó que fue “lo más cerca que he estado de una experiencia sobrenatural”, y esa sensación permaneció “incluso durante mis años posteriores como un ateo combativo”.

Mientras su servicio militar llegaba a su fin, un colega le presentó a Vance la obra de la autora Ayn Rand, cuya noción de la virtud del egoísmo se situaba “en una oposición tan marcada a la moral cristiana como cualquier cosa que hubiera leído”. Esa idea atrajo a Vance, escribió, y señaló que la filosofía de Rand “llenó un vacío dejado por la fe que había descartado” y que se convirtió en un “ateo y meritócrata autoproclamado”.

“No me importaba la voluntad de Dios”, escribió. “Me importaba la mía”.

“Me casaré con esta chica”

Impactado de inmediato por quien hoy es su esposa, Usha Vance, el vicepresidente escribió que le dijo a un amigo que creía estar “obsesionado” con ella mientras estudiaban juntos en la facultad de Derecho. Elogió su intensidad, inteligencia y curiosidad.

“Me casaré con esta chica”, escribió. “O seré soltero de por vida”.

También escribió que su conversación sobre la muerte, desencadenada por “The Year of Magical Thinking”, de Joan Didion, puso de relieve sus distintas visiones sobre el más allá: a ella le inquietaba y a él no, incluso en sus años de ateísmo.

“Usha, como Didion, no temía ni la ‘pérdida del cielo’ ni ‘los dolores del infierno’ por la razón más lógica: simplemente no creía que existieran. Yo llegué a creer en ambos, pero aun así no encontraba que ninguno de los dos fuera particularmente motivador”, escribió.

Peter Thiel fue una gran inspiración

En medio de todo esto, Vance escribió que asistió a una charla de Peter Thiel, un inversionista de Silicon Valley que se convertiría en uno de los primeros respaldos políticos de Vance. Le impresionó la exposición de Thiel sobre la hipercompetencia entre profesionales, acompañada de “estancamiento tecnológico”.

“Posiblemente la persona más inteligente que he conocido, se identificaba muy abiertamente como cristiano”, escribió Vance, y añadió que Thiel “desafiaba el simple molde social que yo había construido: que la gente tonta era religiosa y la gente inteligente era atea”.

“Hillbilly Elegy”, Trump y la fama

Al principio, escéptico de que su primer libro fuera a tener éxito, Vance describió cómo una entrevista que dio en el verano de 2016 sobre “la sensación de que los hillbillies habían sido dejados atrás por los líderes del país” se volvió viral, en sintonía con la campaña de Trump ese año.

“Me convertí en una figura controvertida por derecho propio, y probé mi primera dosis de crítica pública encendida”, escribió.

Vance, según escribió, se sintió “tentado por la flexibilidad” de “ser un intelectual público”, aunque elegiría un camino distinto.

Conversión al catolicismo

El futuro vicepresidente recordó que visitó una catedral francesa en 2018 con su esposa, Usha, y su hijo pequeño, Ewan.

Al reflexionar sobre cómo la Iglesia católica había perdurado a lo largo de los años, su ambivalencia respecto de la religión empezó a desvanecerse. Escribe que sintió “un claro sentido de pertenencia y presencia”.

Fue bautizado un año después, y escribió que disfrutó el “trabajo” requerido para hacerse católico: lecturas y discusión. --El proceso de evaluación para vicepresidente fue intenso Vance escribió que pensaba que era “poco probable” que Trump lo eligiera como vicepresidente.

“Cuando su equipo me dijo que yo estaba en la lista corta, casi pensé que era una llamada de broma”, escribió Vance.

Recordó que la entrevista en persona fue la parte más fascinante del proceso de evaluación, que incluyó que le preguntaran si alguna vez había engañado a su esposa.

“No lo he hecho, pero supongo que quienes sí lo han hecho no lo admitirán ante un desconocido”, respondió.

La transición a la fórmula fue difícil para su familia, escribió, en particular para su hijo mayor.

Le contó a Charlie Kirk, el joven activista conservador que fundó Turning Point USA y fue asesinado el año pasado, sobre esa dificultad.

“No intentes convencer a tu hijo de que no es un sacrificio”, dijo Kirk.

Arrepentido por el comentario de "solteronas con gatos”

La inclinación de Vance a provocar controversia volvió a surgir durante la campaña.

Los críticos desenterraron sus declaraciones de 2021 de que el Partido Demócrata estaba dirigido por “solteronas sin hijos y con gatos”.

Vance ahora admite que su comentario fue “una estupidez” y “una de las cosas más tontas que he dicho”.

“Además de enfurecer a un gran número de personas”, añadió Vance, “tuvo el beneficio adicional de distraer del argumento real que quería plantear, que era que nuestra sociedad se está volviendo patológicamente hostil a tener hijos”.

¿Es esto un preámbulo a una campaña presidencial?

La publicación del libro probablemente sirva para avivar las especulaciones de que Vance buscará la presidencia en 2028. Es una posibilidad en la que el vicepresidente republicano ha dicho que no está centrado en este momento, e indicó que esperaría hasta después de las elecciones de mitad de mandato para decidir sobre una campaña.

Quienes aspiran a la presidencia suelen publicar libros antes de lanzar una campaña, lo que les da un momento bajo los reflectores ante nuevas audiencias y una oportunidad de cristalizar su mensaje antes de emprender una campaña.

Ya, posibles candidatos para 2028 del lado demócrata han publicado libros recientemente o lo harán pronto, entre ellos el gobernador de Kentucky, Andy Beshear; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el gobernador de California, Gavin Newsom; y la exvicepresidenta Kamala Harris.

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Meg Kinnard está en http://x.com/MegKinnardAP

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.