China abre pesquisas sobre chips de EEUU antes de conversaciones comerciales en Madrid

China abrió el sábado dos investigaciones dirigidas al sector de semiconductores de Estados Unidos, antes de las conversaciones entre ambas naciones en España esta semana sobre comercio, seguridad nacional y la propiedad de la plataforma de redes sociales TikTok.

El Ministerio chino de Comercio anunció una investigación antidumping sobre ciertos chips IC analógicos importados desde Estados Unidos. La investigación se centrará en algunos chips de interfaz de productos básicos y chips de controlador de puerta, fabricados de forma habitual por empresas estadounidenses como Texas Instruments y ON Semiconductor.

El ministerio anunció por separado una investigación antidiscriminación sobre las medidas de Estados Unidos contra el sector de chips de China.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá en Madrid con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, entre el domingo y el miércoles, según informó la oficina de He.

Medidas de Estados Unidos como las restricciones a la exportación y los aranceles "constituyen la contención y supresión del desarrollo de industrias de alta tecnología de China" como los chips de computadora avanzados y la inteligencia artificial, manifestó un portavoz del Ministerio chino de Comercio.

Los anuncios de las investigaciones siguen a la decisión de Estados Unidos el viernes de añadir 23 empresas chinas a una "lista de entidades" de negocios que enfrentarán restricciones por supuestamente actuar en contra de la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos. La lista incluye a dos empresas chinas acusadas de adquirir equipos de fabricación de semiconductores para el importante fabricante chino de chips SMIC.

Las reuniones entre Bessent y He en Madrid serán un nuevo capítulo en una serie de negociaciones destinadas a reducir las tensiones comerciales y posponer la implementación de aranceles más altos sobre los bienes de cada uno.

Los homólogos de Estados Unidos y China anteriormente mantuvieron discusiones en Ginebra en mayo, Londres en junio y Estocolmo en julio. Los dos gobiernos han acordado varias pausas de 90 días en una serie de aranceles recíprocos crecientes, evitando una guerra comercial total.

Bessent describió las conversaciones durante la última ronda en Estocolmo como "muy completas".

"Simplemente necesitamos reducir riesgos con ciertas industrias estratégicas, ya sean tierras raras, semiconductores, medicinas, y hablamos sobre lo que podríamos hacer juntos para equilibrar la relación", expresó Bessent en ese momento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente Joe Biden impusieron restricciones al acceso de China a semiconductores avanzados, incluyendo restricciones a la venta de equipos de fabricación de chips al país. Mientras Washington cita preocupaciones de seguridad nacional, China argumenta que las restricciones son parte de una estrategia de Estados Unidos para contener su crecimiento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.