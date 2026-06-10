Directores de Hollywood logran un acuerdo tentativo de 4 años con estudios y plataformas

Los directores de Hollywood alcanzaron el martes un acuerdo preliminar de contrato por cuatro años con los estudios y los servicios de streaming.

El acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America, DGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) se alcanzó cuatro semanas después de que comenzaran las conversaciones.

Las negociaciones fueron las primeras bajo el nuevo presidente de la DGA, Christopher Nolan, quien asumió el cargo en septiembre.

Junto con acuerdos similares de cuatro años —más largos que los tres habituales en la industria— ratificados en las últimas semanas por sindicatos que representan a guionistas y actores, el acuerdo de la DGA aumenta la probabilidad de una paz laboral a largo plazo pese a muchas otras convulsiones en el sector.

El convenio de negociación colectiva aún debe ser aprobado por la junta nacional del sindicato, y no se divulgarán detalles sobre los términos hasta entonces, indicó la DGA en un comunicado. Después, deberá ser ratificado por los afiliados del sindicato. Pero los acuerdos tentativos por lo general obtienen la aprobación en ambas etapas.

El contrato anterior de los directores estaba previsto que expirara el 30 de junio.

La AMPTP manifestó en un comunicado que estaba complacida de ayudar a lograr “un acuerdo justo que contribuye a impulsar una industria del entretenimiento estable y exitosa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.