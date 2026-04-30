Anna Wintour y Lionel Richie, entre los invitados a la gala benéfica de Carlos III en Nueva York

Anna Wintour, Lionel Richie y Martha Stewart estuvieron entre los invitados a la gala benéfica del rey Carlos en Nueva York, un evento marcado por la presencia de numerosas celebridades.

La recepción Greater Together reunió a figuras destacadas de Estados Unidos y el Reino Unido en la noche del miércoles, en el marco de la visita oficial de una semana de la familia real al país.

La velada celebró el 50.º aniversario del King’s Trust, y el monarca también destacó los vínculos transatlánticos durante su discurso en los salones de Christie’s, en Midtown Manhattan.

open image in gallery Carlos III celebró una glamorosa gala en Nueva York, con celebridades como Anna Wintour ( Getty )

open image in gallery Anna Wintour conversó con la reina Camila durante el evento ( Reuters )

Wintour, que combinó una gabardina color crema con sus características gafas de sol, no fue la única figura destacada del mundo de la moda presente en el evento.

Las diseñadoras Donatella Versace y Stella McCartney, así como las supermodelos Iman y Karlie Kloss, también asistieron a la gala.

La empresaria del maquillaje Charlotte Tilbury participó en la velada junto al editor de revistas Edward Enninful (OBE) y a Martha Stewart.

open image in gallery El rey y la reina estaban en el tercer día de su gira de una semana por EE. UU. ( Getty )

open image in gallery La modelo Iman asiste a la quinta gala global anual de King’s Trust ( Getty )

El rey, que visitó Estados Unidos como parte de una gira para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia del país, estuvo acompañado en el escenario por la leyenda de la música Lionel Richie.

“Dudo en pronunciar otro discurso porque quizá ya he hablado suficiente”, bromeó Carlos III al comenzar su intervención.

En otro momento distendido, el monarca elogió la voz de Richie. El cantante de ‘Dancing on the Ceiling’ ya había actuado en el Castillo de Windsor durante la celebración de la coronación en 2023.

“No sé cómo lo hace. Debe hacer gárgaras con oporto o algo así”, añadió el rey entre risas.

open image in gallery El rey fue acompañado en el escenario por Lionel Richie durante su discurso ( AP )

open image in gallery El rey conversa con Charlotte Tilbury y Martha Stewart ( Getty )

En una parte más emotiva de su discurso, el rey agradeció a los asistentes su apoyo a los esfuerzos de su organización benéfica.

“No puedo prever el futuro a largo plazo, pero les estoy profundamente agradecido por lo que pueden hacer como patrocinadores para respaldar esta iniciativa clave e impulsar a la próxima generación, asegurando que su talento y ambición sigan fortaleciendo nuestras sociedades durante muchos años”, dijo.

Ese mismo día, los reyes visitaron el Memorial del 11 de septiembre y se reunieron con equipos de emergencia y familiares de las víctimas. El monarca también sostuvo un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

open image in gallery La diseñadora Stella McCartney junto a la supermodelo Karlie Kloss ( Getty )

open image in gallery Fashion icon Donatella Versace also attended the event at Christie's New York ( AP )

En un evento aparte, la reina se reunió con la estrella de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, en la Biblioteca Pública de Nueva York.

Los miembros de la realeza iniciaron su visita de cuatro días a Estados Unidos el lunes, cuando se reunieron con el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca.

Ambos participaron en una sesión privada de té antes de recorrer el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El martes, el rey se dirigió al Congreso en la segunda ocasión en la historia en que un monarca británico pronunció un discurso ante ambas cámaras.

Traducción de Leticia Zampedri