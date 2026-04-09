La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

La economía estadounidense, frenada por el cierre del gobierno de 43 días del otoño pasado, creció a un lento ritmo anual del 0,5% de octubre a diciembre, informó el Departamento de Comercio el jueves, al rebajar su estimación previa.

El Producto Interno Bruto (PIB), la producción nacional de bienes y servicios, se desaceleró en el cuarto trimestre tras registrar un crecimiento impresionante del 4,4% de julio a septiembre y del 3,8% de abril a junio. La cifra más reciente fue revisada a la baja frente a la estimación anterior del Departamento de Comercio, que situaba el crecimiento del cuarto trimestre en 0,7%.

El gasto y la inversión del gobierno federal cayeron a un ritmo anual del 16,6% debido al cierre, lo que restó 1,16 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. El gasto de los consumidores aumentó 1,9%, un poco menos que en la estimación previa y por debajo del 3,5% del segundo trimestre. El gasto en bienes —como automóviles y ropa— aumentó apenas 0,3%, frente al 3% del periodo julio-septiembre.

En todo 2025, la economía creció 2,1% el año pasado, por debajo del 2,8% en 2024 y del 2,9% en 2023.

La inversión empresarial, excluida la vivienda, aumentó a un ritmo del 2,4%, probablemente reflejando el dinero que se está destinando a la inteligencia artificial, pero el incremento fue menor que el 3,2% del tercer trimestre.

Una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía se debilitó de octubre a diciembre, al crecer a un ritmo del 1,8%, frente al 2,9% del tercer trimestre. Esta categoría incluye el gasto de los consumidores y la inversión privada, pero excluye componentes volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto público.

Las perspectivas económicas para este año son inciertas debido a que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha elevado los precios de la energía y alteró el comercio mundial.

El mercado laboral de Estados Unidos se debilitó el año pasado —al registrar la contratación más floja sin contar la recesión de 2002—, pero ha tenido altibajos en lo que va de 2026: los empleadores sumaron unos sólidos 160.000 puestos de trabajo en enero, recortaron 133.000 en febrero y luego crearon unos sorprendentes 178.000 en marzo.

El informe del jueves fue la tercera y última estimación del Departamento de Comercio sobre el PIB del cuarto trimestre. El primer cálculo del crecimiento económico de enero a marzo de este año se publicará el 30 de abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.