Ford invertirá casi $2.000 millones en planta de Kentucky para fabricar vehículos eléctricos

Ford Motor Co. invertirá casi 2.000 millones de dólares en la reconversión de una fábrica en Kentucky para producir vehículos eléctricos que, según dice, serán más asequibles, más rentables de construir y superarán a los modelos rivales.

El principal ejecutivo del fabricante de automóviles dio a conocer la nueva estrategia de vehículos eléctricos el lunes en la Planta de Ensamblaje de Ford en Louisville, que, después de producir vehículos a gasolina durante 70 años, se convertirá para fabricar vehículos eléctricos.

"Adoptamos un enfoque radical para resolver un problema muy difícil: crear vehículos asequibles que sean innovadores en todos los aspectos que importan: diseño, tecnología, rendimiento, espacio y costo de propiedad, y hacerlo con trabajadores estadounidenses", declaró Jim Farley, CEO de Ford, en un comunicado.

Los grandes fabricantes de automóviles de Detroit han continuado la transición de motores de combustión interna a tecnología de vehículos eléctricos, incluso mientras la administración del presidente Donald Trump desmantela los incentivos para vehículos eléctricos. La masiva ley de impuestos y gastos de Trump eliminó incentivos para vehículos eléctricos, incluido el crédito que ahorraba a los compradores hasta 7.500 dólares en un nuevo automóvil eléctrico.

Sin embargo, Farley y otros altos ejecutivos de la industria automotriz dicen que los vehículos eléctricos son el futuro y no hay vuelta atrás.

El primer vehículo eléctrico que saldrá de la renovada línea de ensamblaje de Louisville será una camioneta eléctrica de tamaño mediano y cuatro puertas en 2027 para los mercados nacionales e internacionales, indicó la compañía el lunes.

Las nuevas camionetas eléctricas serán impulsadas por baterías de menor costo fabricadas en una planta de Ford en Michigan. El fabricante de automóviles de Detroit anunció previamente una inversión de 3.000 millones de dólares para construir la fábrica de baterías.

La compañía compara este momento con el lanzamiento de su Modelo T, el vehículo producido en masa que lanzó al venerable fabricante de automóviles hace más de un siglo. Pero Ford dice que también es un guiño al futuro y a la forma radicalmente diferente de construir vehículos eléctricos.

La compañía señala que utilizará una plataforma universal y un sistema de producción para sus vehículos eléctricos, esencialmente la base de un vehículo que se puede aplicar a una amplia gama de modelos, desde sedanes hasta SUV, e incluir tanto vehículos eléctricos como de combustión interna.

La fábrica de Louisville, una de las dos plantas de ensamblaje de Ford en la ciudad más grande de Kentucky, será renovada para reducir los costos de producción y reducir el tiempo de ensamblaje mientras se prepara para producir vehículos eléctricos.

El resultado será "un vehículo eléctrico asequible que esperamos sea rentable", afirmó Farley en una entrevista con The Associated Press antes del anuncio. "Este es un ejemplo de cómo estamos rejuveneciendo nuestras plantas en Estados Unidos con las técnicas de fabricación más modernas".

La nueva plataforma permite producir a escala una línea de vehículos asequibles, apuntó Ford. Reducirá las piezas en un 20% en comparación con un vehículo típico, con un 25% menos de sujetadores, un 40% menos de estaciones de trabajo de muelle a muelle en la planta y un 15% más rápido en el tiempo de ensamblaje, aseguró Ford. La línea de ensamblaje tradicional se transformará en un "árbol de ensamblaje" en la planta de Louisville, dijo. En lugar de una cinta transportadora larga, tres líneas de subensamblaje operarán simultáneamente y luego se unirán, aseveró.

"Nadie quiere ver otro intento fallido de hacer un vehículo asequible que termine con plantas inactivas, despidos e incertidumbre", sostuvo Farley en el comunicado. "Por lo tanto, esto tiene que ser un buen negocio. Desde el primer día, sabíamos que no había un camino incremental hacia el éxito. ... Reinventamos la línea de ensamblaje en movimiento".

Otras especificaciones para la camioneta eléctrica de tamaño mediano, incluida su fecha de presentación, precio inicial, autonomía estimada por la EPA, tamaños de batería y tiempos de carga, se anunciarán más adelante, expresó la compañía. Ford reveló en su comunicado que la camioneta tendrá un precio inicial objetivo de alrededor de 30.000 dólares.

Ford manifestó que su inversión en la planta de Louisville asegurará 2.200 empleos por hora.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, indicó el lunes que los planes para la planta de Louisville fortalecerán una asociación de más de un siglo entre Ford y el estado de Bluegrass.

"Este anuncio no solo representa una de las mayores inversiones registradas en nuestro estado, sino que también refuerza la posición de Kentucky en el centro de la innovación relacionada con los vehículos eléctricos y solidifica la Planta de Ensamblaje de Louisville como una parte importante del futuro de Ford", declaró Beshear.

Ford dijo que su inversión combinada de alrededor de 5.000 millones de dólares en la planta de ensamblaje de Kentucky y la planta de baterías en Michigan debe asegurar casi 4.000 empleos directos entre las dos plantas mientras fortalece la cadena de suministro nacional con docenas de nuevos proveedores con sede en Estados Unidos.

Ford había pronosticado previamente un crecimiento más débil de las ganancias para este año y más pérdidas en su negocio de vehículos eléctricos mientras trabaja para controlar los costos. Model e, el negocio de vehículos eléctricos de Ford, registró una pérdida anual de 5.080 millones de dólares para 2024, ya que los ingresos cayeron un 35% a 3.900 millones.

La nueva estrategia de vehículos eléctricos de Ford llega en un momento en que los fabricantes de automóviles chinos se están expandiendo rápidamente por todo el mundo, ofreciendo vehículos eléctricos relativamente asequibles.

"No estamos en una carrera para construir la mayor cantidad de autos eléctricos. Estamos en una carrera para tener un negocio eléctrico sostenible que sea rentable y que los clientes amen", dijo Farley a la AP cuando se le preguntó sobre la competencia de China.

"Y este nuevo vehículo construido en Louisville, Kentucky, va a ser una solución mucho mejor que cualquier cosa que alguien pueda comprar de China", agregó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.