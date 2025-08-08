CEO de Intel responde al llamado de Trump a renunciar

El director general de Intel, Lip-Bu Tan, afirma que "siempre ha operado dentro de los más altos estándares legales y éticos" después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que debería renunciar.

Trump publicó el jueves en la red Truth Social que, "El CEO de Intel está altamente CONFLICTUADO y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención a este problema!".

La publicación de Trump se produjo después de que el senador Tom Cotton envió una carta al presidente de Intel, Frank Yeary, expresando su preocupación por las inversiones de Tan y sus vínculos con empresas de semiconductores que, según se informa, están vinculadas al Partido Comunista Chino y al Ejército Popular de Liberación, y preguntó a la junta si Tan había retirado sus inversiones en estas empresas para eliminar cualquier conflicto de intereses.

Hasta el jueves, no se sabía si Tan, quien asumió como CEO de Intel en marzo, había retirado sus inversiones en estas empresas.

La rivalidad económica y política entre Estados Unidos y China se centra cada vez más en los chips de computadora, la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales que se espera que den forma a las economías futuras y a los conflictos militares.

Intel dijo en un comunicado que está "profundamente comprometida con el avance de los intereses de seguridad nacional y económica de Estados Unidos y está realizando inversiones significativas alineadas con la agenda Primero Estados Unidos del presidente".

Tan también abordó la situación, diciendo en un mensaje a los empleados que había desinformación circulando sobre sus roles pasados en Walden International y Cadence Design Systems y que siempre ha seguido los estándares adecuados.

El CEO agregó que Intel estaba en contacto con la administración de Trump.

"Estamos colaborando con la administración para abordar los asuntos que se han planteado y asegurarnos de que tengan los hechos", indicó el ejecutivo. "Comparto plenamente el compromiso del presidente de avanzar en la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, aprecio su liderazgo para avanzar en estas prioridades, y estoy orgulloso de liderar una empresa que es tan central para estos objetivos".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.