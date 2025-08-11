Video parece mostrar momento en que activista palestino es asesinado por colono israelí

Un video parece mostrar el momento en que un activista palestino es asesinado a tiros por un colono israelí durante un enfrentamiento con palestinos desarmados en la Cisjordania ocupada el mes pasado.

El video publicado el domingo por B'Tselem, un grupo israelí de derechos humanos, muestra al colono israelí Yinon Levi disparando hacia la persona que estaba filmando. La grabación se corta, pero la cámara sigue rodando mientras la persona gime de dolor.

B'Tselem dice que obtuvo el video de la familia de Awdah Hathaleen, de 31 años, un activista, profesor de inglés y padre de tres hijos que fue asesinado a tiros el 28 de julio, y que, según ellos, lo había filmado. Levi, quien fue mostrado disparando su arma dos veces en un video grabado por otro testigo y obtenido por The Associated Press, fue detenido brevemente y luego liberado del arresto domiciliario por un tribunal israelí, que citó falta de pruebas.

El tiroteo ocurrió en Umm al-Khair, un pueblo que ha soportado durante mucho tiempo la violencia de los colonos en un área perfilada en la película ganadora del Oscar "No Other Land". Los ataques de colonos contra palestinos han aumentado desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, al igual que los ataques de militantes palestinos.

"El asesinato de Awdah es otro ejemplo horrendo de cómo los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, están viviendo actualmente sin ningún tipo de protección, completamente expuestos a la violencia israelí, mientras que los soldados o colonos israelíes pueden matarlos a plena luz del día y disfrutar de total impunidad mientras el mundo observa", declaró Sarit Michaeli, directora de alcance internacional de B'Tselem.

Levi estuvo previamente bajo sanciones de Estados Unidos que fueron levantadas por la administración Trump.

Ambos videos parecen mostrar el mismo enfrentamiento entre Levi y un grupo de palestinos. El video anterior lo mostró disparando dos tiros con una pistola, pero no mostró dónde impactaron las balas. Varios testigos relataron a la AP que vieron a Levi disparar a Hathaleen.

Avichai Hajbi, un abogado de Levi, dijo a la AP que Levi actuó en defensa propia, sin especificar cuáles fueron sus acciones. Hajbi señaló la decisión de un tribunal a principios de este mes que liberó a Levi del arresto domiciliario, citando pruebas insuficientes. El juez declaró que Levi no representaba un peligro que justificara el arresto domiciliario, pero le prohibió el contacto con los aldeanos durante un mes.

La policía israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si habían visto los videos.

B'Tselem indicó que Levi estaba con un equipo que llevó una excavadora desde un asentamiento cercano a Umm al-Khair. Los residentes, temiendo que iba a cortar el suministro de agua, se reunieron en un camino de tierra para intentar bloquearle el paso, y al menos un individuo lanzó una piedra contra la ventana delantera del vehículo.

Levi luego confrontó a la multitud mientras agitaba una pistola.

El nuevo video muestra a Levi discutiendo acaloradamente con tres hombres antes de disparar el arma en dirección a la persona que estaba filmando. Hathaleen estaba de pie en el centro comunitario del pueblo a unos 40 metros (130 pies) del enfrentamiento, sostuvo B'Tselem. La bala lo alcanzó en el pecho y colapsó en el lugar, afirmó.

Eitan Peleg, un abogado de la familia de Hathaleen, aseguró que le informaron que Hathaleen había grabado las imágenes en su teléfono. Aseveró que la policía le pidió el video, que no habían visto. Peleg afirmó que está instando al tribunal de distrito a investigar a Levi por delitos más graves.

Levi ayudó a establecer un puesto de avanzada de colonos cerca de Umm al-Khair que los activistas contra los asentamientos dicen es un bastión para colonos violentos que han desplazado a cientos de personas desde el inicio de la guerra. Palestinos y grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a las autoridades israelíes de hacer la vista gorda ante la violencia de los colonos.

En una entrevista de 2024, Levi dijo a la AP que estaba protegiendo su propia tierra y negó haber usado violencia.

Después del asesinato de Hathaleen, el ejército de Israel inicialmente se negó a devolver su cuerpo para el entierro a menos que se cumplieran ciertas condiciones para el funeral, incluyendo limitar el número de personas y la ubicación. Después de llegar a un acuerdo con la policía aproximadamente una semana después, el cuerpo de Hathaleen fue devuelto y enterrado.

Hathaleen había escrito y hablado en contra de la violencia de los colonos y había ayudado a producir la película ganadora del Oscar. Sus seguidores han erigido murales en su honor en Roma, han realizado vigilias en Nueva York y han sostenido carteles con su nombre en protestas contra la guerra en Tel Aviv.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.