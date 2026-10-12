Muchos estados republicanos han impuesto nuevas reglas de voto este año

El presidente Donald Trump ha presionado al Congreso para que apruebe una ley de prueba de ciudadanía, firmó una orden ejecutiva que busca un requisito de identificación nacional de votantes y trató de limitar el voto por correo a través de una serie de cambios en el Servicio Postal de Estados Unidos.

Ninguna de esas medidas tuvo éxito a tiempo para afectar las elecciones legislativas del próximo mes. En los estados, la situación es distinta.

Estados con gobiernos republicanos han aprobado más de 30 leyes electorales este año, muchas de las cuales contienen elementos de las propuestas estancadas de Trump. Incluyen cambios sobre qué identificaciones son aceptables para registrarse a votar por primera vez y requisitos para mostrar una prueba de ciudadanía, un tema que el republicano ha intentado impulsar sin éxito en el Congreso.

“Los ataques de Trump a nuestras elecciones son sumamente perjudiciales, pero no están ocurriendo de manera aislada”, aseguró Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Americana Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés). “En todo el país, los estados también están impulsando restricciones que dificultan que los votantes elegibles sufraguen”.

Los legisladores republicanos que están a favor de leyes electorales más estrictas, especialmente en lo referente a la identificación de votantes, describen estas medidas como cambios de sentido común que ayudan a generar confianza en el proceso electoral.

Trump y otros republicanos han impulsado medidas más estrictas desde que el presidente lanzó sus afirmaciones falsas de fraude a gran escala luego de su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Las afirmaciones falsas de Trump han resonado entre los votantes republicanos, la mayoría de los cuales cree que Biden no fue elegido de forma legítima, a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Trump perdió decenas de impugnaciones judiciales, su propio secretario de Justicia no encontró pruebas de fraude generalizado, y revisiones, auditorías y recuentos en los estados en disputa confirmaron el triunfo de Biden.

Entre los cambios a los que se enfrentan los votantes en momentos en que inician las votaciones anticipadas, se incluye que los estudiantes en Nueva Hampshire ya no pueden usar identificaciones estudiantiles; en Utah, los votantes por correo deben incluir más información en el sobre; y algunos votantes en Mississippi podrían requerir de un acta de nacimiento o pasaporte para verificar su identidad.

Impugnan cambios de los requisitos de identificación de votantes

El representante estatal de Nueva Hampshire, Donald McFarlane, dijo que patrocinó un proyecto de ley para prohibir que las identificaciones estudiantiles fueran aceptables para votar debido a que las universidades no tienen los mismos controles que las agencias gubernamentales.

“La modificación elimina una excepción especial y aplica el mismo estándar de identificación emitida por el gobierno a todos los votantes”, señaló, asegurando que su iniciativa contó con apoyo bipartidista.

Los estudiantes aún pueden obtener identificaciones estatales sin costo, afirmó.

Los nuevos requisitos ya han sido impugnados.

En Dakota del Sur, la ACLU presentó una demanda con el fin de frenar una nueva ley que, entre otras cosas, exige que los votantes que se registran para votar por primera vez presenten las formas de identificación más comunes —licencias de conducir, identificaciones tribales y estatales. Deben presentarse en persona en los lugares que aceptan registros.

“En sí, la prueba de ciudadanía no es algo terrible”, indicó Kathryn Johnson, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Dakota del Sur.

Su preocupación es el requisito de presentar las identificaciones en persona.

“Somos un estado bastante remoto, así que a veces hay que manejar largas distancias, y hay que hacer planes, hay que pedir permiso en el trabajo, y todo ese tipo de cosas”, comentó.

Algunos demócratas también han expresado apoyo a la identificación de votantes durante debates recientes. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que estaba abierto a la idea siempre que no se base en “teorías de conspiración”. Cuando las legislaturas cambian las leyes electorales de su estado, por lo general dan tiempo a las oficinas electorales y a los votantes para adaptarse. Trump quería que la legislación federal sobre identificación de votantes y prueba de ciudadanía entrara en vigor de inmediato, obligando a funcionarios electorales y votantes a acatar las medidas en plena temporada electoral.

Ohio busca depurar los padrones electorales

Este año entró en vigor por primera vez un requisito de prueba de ciudadanía en Ohio para aquellas personas que se registran como votantes o actualicen su información de registro en una oficina del Buró de Vehículos Motorizados. El estado también eliminó su período de gracia de cuatro días para las boletas por correo, que ahora deben recibirse en las oficinas electorales locales a más tardar el día de las elecciones.

Sin embargo, la mayor preocupación para los grupos defensores de los derechos electorales es la actual depuración de los padrones electorales en el estado. Las bases de datos empleadas para cotejar la ciudadanía con las listas de registro de votantes podrían estar desactualizadas, dijo Freda Levenson, directora legal de la ACLU de Ohio, que ha interpuesto una demanda para anular la ley.

“Una gran cantidad de votantes perfectamente elegibles corren el riesgo de ser privados de su derecho al voto”, sostuvo.

La senadora estatal republicana Theresa Gavarone, una de las principales promotoras de la medida, cuestionó la demanda de la ACLU y señaló que se aborda un problema real.

“En los últimos dos años, han sido eliminados cientos de extranjeros de los padrones electorales de Ohio”, escribió en un correo electrónico. “Cada voto emitido por un extranjero no ciudadano priva del derecho al voto a un votante legítimo de Ohio”.

Opiniones encontradas

Afuera de un centro de votación anticipada en el condado de Wayne, Ohio, Dan Walter, un trabajador siderúrgico jubilado y votante independiente, se expresó en contra de exigir una prueba de ciudadanía para poder votar.

“Es para impedir que la gente vaya a votar, eso me parece”, indicó.

Su esposa, Jody, una ejecutiva jubilada del sector aeroespacial y votante demócrata, dijo que sentía lo mismo sobre el nuevo requisito de Ohio para registrarse.

“Una licencia de conducir no es una prueba de ciudadanía, y eso es todo lo que piden ahora”, señaló. “Va a ser un obstáculo para muchísima gente”.

Genia Fortune tiene una opinión distinta. Enfermera y residente de Millersburg, se describió como independiente y dijo que votó por el presidente Barack Obama, demócrata, y después por Trump. Cree en las afirmaciones falsas de Trump de que le robaron las elecciones de 2020 y considera que exigir una prueba documental de ciudadanía es una precaución necesaria.

“Simplemente siento que debes ser ciudadano y presentar una prueba de identificación”, señaló.

Leyes electorales se han convertido en un blanco habitual de las legislaturas

El gobierno de Trump ha impulsado distintas estrategias para influir en las elecciones legislativas de este año, la mayoría de las cuales han sido frenadas por el Congreso o los tribunales.

Chris Diaz, director de seguimiento legislativo en Voting Rights Lab, señaló que el grupo ha visto como estados aliados han aprobado varias versiones de las propuestas del republicano.

El grupo publicó recientemente un informe en el que destacó algunas de las áreas clave que atraen la atención de los legisladores republicanos, como el voto por correo, la identificación de votantes y la búsqueda de extranjeros no ciudadanos en padrones electorales.

El voto de los extranjeros no ciudadanos ha sido un foco del gobierno de Trump a pesar de que es un problema poco frecuente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente cargos en aproximadamente 90 casos por diversos tipos de conducta electoral indebida, incluidos 50 contra personas que presuntamente votaron a pesar de no ser ciudadanos. Estados Unidos tuvo 227 millones de votantes registrados para la elección presidencial de 2024.

El Brennan Center for Justice ha identificado casi 40 leyes en 21 estados que entraron en vigor para esta temporada electoral y que harán más difícil que los votantes elegibles puedan registrarse, permanecer en el padrón o emitir su voto.

El informe del centro, que forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, reveló que muchas de las nuevas leyes están dirigidas a subgrupos de votantes.

“Lo que quiero que los votantes saquen de esto es que las elecciones todavía son administradas por los estados y que todavía hay personas en muchos estados que intentan que sea más difícil votar", explicó Sean Morales-Doyle, director del Programa de Derechos Electorales y Elecciones del centro. "Pero eso es mayor razón para hacer un plan, votar y participar”.

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Fields informó desde Washington, y Smyth informó desde Wooster y Millersburg, Ohio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.