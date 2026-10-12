La UE sanciona a casi 1.600 personas y empresas rusas vinculadas a piezas de drones y misiles

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a casi 1.600 personas y empresas rusas vinculadas a la industria armamentística de Rusia, con especial atención a aquellas sospechosas de participar en la fabricación de piezas para drones y misiles.

En la mayor inclusión individual de sanciones desde que el Kremlin lanzó la guerra a gran escala contra Ucrania hace casi cinco años, la UE también señaló a 77 personas acusadas de organizar, trabajar en o presentarse a “elecciones simuladas” en zonas ocupadas de Ucrania.

Al anunciar las sanciones, la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que más de la mitad de ellas “abordan la cadena de producción de los misiles balísticos que Rusia utiliza para matar a civiles ucranianos todos los días”.

“Este no es el momento de aliviar la presión sobre Moscú, sino de aumentarla”, dijo.

La UE afirmó que las empresas figuran en una lista establecida por el propio gobierno ruso “que las identifica como pertenecientes al complejo militar-industrial ruso, y por lo tanto tienen derecho a recibir subsidios”.

La UE considera que los funcionarios que dirigen las empresas están “apoyando el complejo militar e industrial de Rusia”. Señaló que las sanciones están dirigidas a “proveedores de nivel medio que representan el ‘núcleo’ de la industria militar rusa”.

Los componentes que proporcionan incluyen electrónica, equipos de comunicación, sistemas de radar y navegación, sistemas satelitales y de misiles, así como explosivos y municiones.

La medida eleva a más de 4.500 el número total de funcionarios rusos y “entidades” señalados por la UE, incluido el presidente Vladímir Putin, oligarcas sospechosos de respaldarlo y decenas de legisladores, así como bancos y la flota clandestina que transporta petróleo de forma ilícita.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.