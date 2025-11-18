Un reo presenta una demanda por el derecho a comer Vegemite en prisión

Un recluso desafía la prohibición de un estado australiano al consumo de Vegemite en las cárceles alegando en una demanda judicial que privarlo de la controvertida pasta a base de levadura, que la mayor parte de Australia venera como un ícono culinario injustamente difamado, viola su derecho fundamental a "disfrutar de su cultura como australiano".

Andre McKechnie, de 54 años y que cumple una condena de cadena perpetua por asesinato, llevó su batalla por este salado, pegajoso y marrón derivado de la elaboración de cerveza a la Corte Suprema de Victoria, de acuerdo con los documentos que el registro judicial facilitó el martes a The Associated Press.

Aunque se estima que más del 80% de los hogares australianos tienen un frasco de Vegemite en sus despensas, los internos en las 12 prisiones de Victoria no pueden consumirlo ya que el producto, muy popular en el país para untarlo en las tostadas del desayuno, se considera contrabando.

McKechnie demandó al Departamento de Justicia y Seguridad Comunitaria de Victoria y a la agencia que gestiona las prisiones, Corrections Victoria. El juicio está previsto para el próximo año.

Veto a Vegemite viola Carta de DDHH y Responsabilidades, según recluso

McKechnie reclama una declaración judicial de que los demandados le negaron su derecho, contemplado en la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades, a “disfrutar de su cultura como australiano”.

La ley garantiza a “todas las personas con un trasfondo cultural, religioso, racial o lingüístico concreto” el derecho a “disfrutar de su cultura, declarar y practicar su religión y usar su idioma”.

Además, busca que se declare que los demandados infringieron la Ley de Instituciones Penitenciarias al “no proporcionar alimentos adecuados para mantener” su “bienestar”.

McKechnie quiere que el tribunal ordene que la decisión de prohibir Vegemite sea “reformule de acuerdo con la ley”.

Vegemite está prohibido en las prisiones de Victoria desde 2006 y, según Corrections Victoria, “interfiere con los perros detectores de narcóticos”.

Los reclusos solían untar paquetes de drogas ilícitas con Vegemite con la esperanza de que el olor distrajera a los perros del contrabando.

Vegemite también contiene levadura, que está vetada en los penales de la región por su “potencial para ser utilizada en la producción de alcohol”, de acuerdo con el listado.

El favorito de los australianos desde 1923, un gusto adquirido

Fabricado en Australia desde 1923 como alternativa al Marmite británico, Vegemite se comercializó durante mucho tiempo como una fuente de vitamina B para los niños en crecimiento.

La mayoría de los australianos adoran esta pasta para untar, pero quienes no han crecido con ella suelen considerarla, en el mejor de los casos, un gusto adquirido.

El último presidente de Estados Unidos que visitó Australia, Barack Obama, dijo una vez: “Es horrible”.

La banda australiana Men at Work despertó la curiosidad internacional por el producto al mencionar un “sándwich de Vegemite” en su éxito de la década de los 80 “Down Under”.

Suele consumirse en tostadas para desayunar y en sándwiches de queso, y la mayoría de sus fans coinciden en que es mejor aplicarlo con moderación. Quienes viajan fuera del país lamentan la escasez de Vegemite en el extranjero.

El gobierno australiano intervino en abril cuando funcionarios canadienses impidieron temporalmente que un café de Toronto vendiera Vegemite en frascos y en tostadas en una disputa que la prensa bautizó como “Vegemite-gate”. Los canadienses cedieron y permitieron su venta a pesar de que incumplía la normativa local sobre envasado de alimentos y enriquecimiento con vitaminas.

El Departamento de Justicia y Seguridad Comunitaria y Corrections Victoria rechazaron hacer comentarios el martes. Las agencias gubernamentales suelen argumentar que no es apropiado comentar asuntos que están en los tribunales.

Las prisiones de Queensland también prohíben el Vegemite, pero en el estado más poblado del país, Nueva Gales del Sur, se permite. Otras jurisdicciones australianas no informaron a AP el martes sobre su posición.

Víctimas de delitos califican la demanda de frívola y ofensiva

El abogado y activista John Herron calificó la denuncia de frívola y ofensiva para las familias de las víctimas.

“Como víctimas, no tenemos ningún derecho. Tenemos un apoyo limitado, si es que lo tenemos. Siempre se trata del autor del delito, y esto no hace más que reforzar esa idea", dijo Herron, cuya hija, Courtney Herron, fue golpeada hasta la muerte en un parque de Melbourne en 2019. Su agresor fue declarado inocente de asesinato por una discapacidad mental.

“No se trata de Vegemite o Nutella o lo que sea. Es un beneficio adicional que nos restriega en la cara la tragedia que hemos sufrido”, agregó.

McKechnie está en la prisión de máxima seguridad de Port Phillip. Tenía 23 años cuando mató a puñaladas al adinerado constructor inmobiliario de Gold Coast, Otto Kuhne, en el estado de Queensland, en 1994.

Fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato y, una década después, fue transferido del sistema penitenciario de Queensland al de Victoria.

El año pasado escribió que pasó ocho años en libertad condicional en Victoria antes de decidir que el sistema “había hecho más daño que bien” y optar por regresar a prisión.

Los abogados de McKechnie no respondieron a una solicitud de comentarios el martes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.