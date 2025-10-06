Fifth Third Bancorp comprará Comerica por $10.900 millones en fusión de grandes bancos regionales

Fifth Third Bancorp está comprando Comerica por 10.900 millones de dólares en un acuerdo totalmente en acciones, uniendo a dos grandes bancos regionales.

La compra creará el noveno banco más grande de Estados Unidos con aproximadamente 288.000 millones de dólares en activos, anunciaron las compañías el lunes.

La empresa combinada tendrá operaciones en el sureste, Texas y California, y consolidará en gran medida la posición de Fifth Third en el Medio Oeste. Más de la mitad de las sucursales de Fifth Third están previstas a estar ubicadas en el sureste, Texas, Arizona y California para 2030.

"Esta combinación marca un momento crucial para Fifth Third mientras aceleramos nuestra estrategia para aumentar la densidad en mercados de alto crecimiento y profundizar nuestras capacidades comerciales", declaró en un comunicado el presidente y CEO de Fifth Third Bank, Tim Spence.

"La sólida franquicia de mercado medio de Comerica y su huella complementaria hacen de esto un ajuste natural", añadió.

Los accionistas de Comerica recibirán 1,8663 acciones de Fifth Third por cada acción que posean. Esto representa 82,88 dólares por acción según el precio de cierre de las acciones de Fifth Third el viernes.

Los accionistas de Fifth Third poseerán aproximadamente el 73% de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Comerica poseerán aproximadamente el 27%.

Ha habido cierta consolidación en el sector de bancos regionales recientemente.

Hace un mes, PNC Financial dijo que compraría FirstBank, con sede en Colorado, por 4.100 millones de dólares, dando a PNC una presencia sustancial en el mercado bancario de Colorado, así como en Arizona.

La adquisición de FirstBank convertiría a PNC en el banco más grande del mercado de Denver y le daría más de 70 sucursales en Arizona. PNC también crecerá a aproximadamente 575.000 millones de dólares en activos.

PNC se refiere típicamente como un banco superregional, un grupo de grandes bancos nacionales que son significativos en tamaño, a menudo con cientos de miles de millones en activos y cientos de sucursales, pero son superados en tamaño por los gigantes bancarios Wells Fargo, Bank of America y JPMorgan Chase, quienes tienen un tamaño y escala que los superregionales no pueden replicar.

Tres miembros de la junta directiva de Comerica se unirán a la junta de Fifth Third, con sede en Cincinnati, una vez que se complete el acuerdo. El presidente y CEO Curt Farmer de Comerica, con sede en Dallas, servirá como vicepresidente y Peter Sefzik, director de banca de Comerica, liderará el negocio de gestión de patrimonio y activos de Fifth Third.

El acuerdo está previsto a cerrarse al final del primer trimestre de 2026. Aún necesita la aprobación de los accionistas de ambas compañías.

Las acciones de Comerica subieron un 11% antes de la apertura del mercado el lunes, mientras que las acciones de Fifth Third cayeron un 2%.

