OPEP+ aumentará producción de petróleo en 137.000 barriles diarios en noviembre

Un grupo de países que forman parte de la alianza OPEP+ de países exportadores de petróleo ha acordado un pequeño aumento en la producción, citando una perspectiva económica global estable.

El grupo manifestó después de una reunión virtual el domingo que aumentará la producción en 137.000 barriles por día en noviembre, la misma cantidad que anunció para octubre. El grupo ha estado incrementando ligeramente la producción durante todo el año, después de anunciar recortes en 2023 y 2024.

En un comunicado, el grupo indicó que la medida se debe a "una perspectiva económica global estable y fundamentos de mercado saludables actuales". Añadió que los ajustes de producción pueden ser pausados o revertidos a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

Arabia Saudí tiene una influencia significativa en la OPEP+ como miembro dominante del cartel de productores de la OPEP, y Rusia es el principal miembro no perteneciente a la OPEP en la alianza de 22 países.

Junto con Arabia Saudí y Rusia, el grupo que se reunió el domingo está compuesto por Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Su próxima reunión está programada para el 2 de noviembre.

