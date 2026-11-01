Muere mujer embarazada en un tiroteo en tienda de disfraces en California; reportan seis heridos

Un tiroteo dirigido dentro de una tienda Spirit Halloween en el norte de California dejó a una mujer embarazada muerta y a otras seis personas heridas, informó la policía.

Los disparos se registraron alrededor de las 8:30 de la noche del viernes dentro de la tienda, que vende disfraces y decoración de Halloween, en el complejo Solano Town Center, en Fairfield, detalló el departamento de policía de la ciudad el sábado en un comunicado en Facebook.

La policía agregó que el tiroteo “se originó a partir de un incidente particular en el que estuvo involucrado un sospechoso”.

La mujer que murió fue identificada por la policía como Constance Hages, de 31 años, y familiares dijeron a las autoridades que estaba embarazada.

Tres víctimas masculinas de 16, 19 y 32 años se encontraban en estado crítico, y un hombre de 23 años estaba hospitalizado en estado crítico pero estable.

Otros dos hombres, de 19 y 43 años, fueron atendidos por heridas de bala y dados de alta del hospital.

No se han realizado arrestos. Las autoridades señalaron que estaban revisando video y otras pruebas “a fin de identificar al individuo responsable de este atroz acto de violencia”.

La dependencia dijo que por ahora no se divulgará más información.

“Reconocemos la preocupación y la incertidumbre que este incidente ha generado en toda nuestra comunidad, particularmente con los numerosos eventos y celebraciones de Halloween previstos para hoy", apuntó la fuerza pública. "Entendemos que un incidente de esta naturaleza es aterrador y profundamente inquietante. Alentamos a todos a mantenerse vigilantes, cuidarse unos a otros y reportar cualquier actividad sospechosa”.

El Solano Town Center, que abarca 130 tiendas y restaurantes, permaneció abierto pero indicó que cancelaba su evento de pedir dulces previsto para más tarde en el día “a la luz de lo ocurrido anoche”.

El centro comercial expresó en un comunicado: “Agradecemos su paciencia y comprensión durante este tiempo”.

La oficina del FBI en Sacramento señaló que estaba ayudando a la policía de Fairfield en la investigación.

Fairfield, una ciudad de unos 120.000 residentes, está a unos 60 kilómetros (unas 37 millas) al suroeste de Sacramento y a mitad de camino entre allí y San Francisco.

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Esta historia fue actualizada para corregir que Fairfield está al suroeste de Sacramento, no al noreste.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.