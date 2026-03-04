Explosiones en Teherán y Jerusalén mientras la guerra con EEUU e Israel entra en su 5º día

El miércoles se oyeron explosiones en la capital de Irán, mientras su guerra con Estados Unidos e Israel entraba en un quinto día tras bombardeos previos contra una instalación nuclear iraní y ataques de represalia de la República Islámica en toda la región del Golfo.

Las explosiones en diferentes lugares de Teherán se produjeron cuando amanecía, según la televisión estatal iraní, mientras que el ejército de Israel indicó que sus defensas antiaéreas se habían activado para interceptar misiles iraníes y se oyeron explosiones en torno a Jerusalén.

Por la mañana sonaron sirenas antiaéreas en todo el reino insular de Bahrein, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y el Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que Irán lanzó dos misiles balísticos contra el país y que uno impactó en la base qatarí de Al-Udeid, pero no causó víctimas.

A cinco días de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría durar un mes o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas algunas que, según Trump, había considerado como posibles futuros líderes del país.

También se registraron explosiones en Líbano, donde Israel dijo que está respondiendo a milicianos de Hezbollah. Los medios estatales libaneses informaron que al menos cuatro personas murieron en un ataque israelí que alcanzó un complejo residencial en la ciudad de Baalbeck. Más de 50 personas han muerto en Líbano y más de 300 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud.

Un día antes, Israel lanzó ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un recinto de investigación nuclear, e Irán respondió contra Israel y otros, atacando embajadas de Estados Unidos e interrumpiendo suministros de energía y los viajes.

La embajada estadounidense en Arabia Saudí y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de ataques con drones, y el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que había autorizado al personal gubernamental no esencial a evacuar Arabia Saudí. Emiratos Árabes Unidos dijo que había sido atacado por más de 1.000 misiles y drones iraníes desde que comenzó el conflicto, pero que interceptó la mayoría.

Irán ha disparado salvas regulares de misiles y drones contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado. Once personas en Israel han muerto desde que comenzó el conflicto.

La escalada de la guerra planteó interrogantes sobre cuándo y cómo terminaría.

El gobierno de Trump ha planteado diversos objetivos, entre ellos destruir las capacidades de misiles de Irán, aniquilar su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados aliados.

Aunque los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, altos funcionarios del gobierno han dicho desde entonces que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció restar importancia el martes a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al afirmar que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder una vez concluya la campaña de Estados Unidos e Israel.

Trump dice que las personas que EEUU tenía en mente para liderar Irán están muertas

En declaraciones desde la Oficina Oval, Trump dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del depuesto sha de Irán, no es alguien a quien su gobierno haya considerado en profundidad para asumir el poder.

En cuanto a posibles líderes dentro de Irán, “las personas que teníamos en mente están muertas”, señaló Trump.

“Supongo que la peor situación sería hacer esto y luego que alguien tome el poder y sea tan malo como la persona anterior, ¿verdad?", añadió. "Eso podría pasar. No queremos que eso pase”.

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde sectores de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un acercamiento diplomático.

Israel y Estados Unidos atacan instalaciones nucleares y otros objetivos

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado casi 2.000 objetivos en Irán desde que comenzó la guerra. En un video publicado el martes en X, Cooper señaló que Estados Unidos ha “degradado gravemente las defensas aéreas de Irán” y ha destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones.

“Apenas hemos comenzado”, afirmó Cooper.

Imágenes satelitales publicadas el martes por la empresa Vantor, con sede en Colorado, mostraron que el techo abovedado del complejo presidencial de Irán en Teherán había sido destruido, lo que respalda la afirmación de Israel sobre un ataque durante la noche. Irán no reconoció los daños ni informó de víctimas.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que el ejército israelí atacó un edificio en la ciudad iraní de Qom donde se esperaba que clérigos se reunieran para debatir la selección de un nuevo líder supremo. Indicó que el ejército aún evaluaba si alguien había sido alcanzado.

El ejército israelí dijo que también realizó ataques aéreos contra sitios iraníes que producen y almacenan misiles balísticos, y que destruyó lo que describió como la sede nuclear secreta y subterránea de Irán. Sin aportar pruebas, afirmó que el lugar se utilizaba para investigaciones “para desarrollar un componente clave para armas nucleares”.

No hubo comentarios públicos inmediatos de Estados Unidos o Irán sobre el sitio que Israel mencionó.

Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio, aunque ha mantenido su derecho a hacerlo y sostiene que su programa nuclear es pacífico.

Cientos de personas han muerto, incluidos niños

Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al menos a 787 personas en Irán, según la Sociedad de la Media Luna Roja.

Kuwait, que previamente había reportado una sola muerte, informó el miércoles que una niña de 11 años murió por metralla caída mientras las fuerzas kuwaitíes interceptaban “objetivos aéreos hostiles”. Además, tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos y una en Bahrein.

Seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos murieron el domingo por un ataque con dron contra un centro de mando en el puerto de Shuaiba, Kuwait.

___

Rising informó desde Bangkok y Magdy desde El Cairo. Elena Becatoros en Atenas, Grecia; Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel; y Giovanna Dell'Orto en Miami contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.