Aumenta amenaza de inflación debido a guerra de Irán

Los precios del petróleo se dispararon el martes por segundo día consecutivo y los precios de la gasolina subieron en Estados Unidos, lo que subraya la amenaza de un repunte de la inflación a raíz de la guerra con Irán.

Tras casi cinco años de costos elevados, incluso un aumento modesto de los precios podría agravar aún más el descontento de muchos estadounidenses con la economía y aumentar las preocupaciones económicas que se han convertido en un tema político de primer orden.

Los precios del petróleo en Estados Unidos subieron más de un 5% el martes, hasta 75,22 dólares por barril en las operaciones de la tarde. Los precios de la gasolina aumentaron 11 centavos, hasta 3,11 dólares por galón en promedio a nivel nacional, según AAA.

Un tema clave, señalan los economistas, es cuánto durará el conflicto y si se cierran rutas de transporte marítimo, como el estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Quizás una guerra de unas pocas semanas no impulse la inflación ni debilite la economía, pero si se prolonga durante meses, la inflación probablemente empeoraría —quizá superando el 3% por primera vez desde principios de 2024.

A continuación, algunas formas en que la guerra podría empeorar la economía.

La inflación se ha mantenido incluso cuando han caído los precios de la gasolina

Aunque algunas medidas de inflación se han moderado en los últimos meses, la medida preferida de la Reserva Federal se ha mantenido estancada en torno al 3% durante aproximadamente un año. Eso está por encima del objetivo del 2% del banco central, y ha ocurrido incluso mientras los precios de la gasolina caían de manera constante en 2025.

Si los precios de la gasolina suben de forma significativa, las tarifas aéreas también podrían aumentar, ya que las aerolíneas enfrentarían mayores costos de combustible. El transporte marítimo también se encarecería, lo que podría sumarse a los precios de los alimentos. El petróleo también se utiliza en productos químicos y plásticos y en muchos procesos industriales, por lo que los precios más altos podrían propagarse.

Los precios del gas natural también han subido con fuerza, después de que una planta de gas natural licuado fuera cerrada en Qatar. Eso podría elevar los precios de la electricidad en Estados Unidos. El gas natural ya se ha encarecido un 10% en el último año, en parte debido al aumento del consumo de energía por parte de los centros de datos que alimentan la IA.

Aun así, los economistas señalan que la economía de Estados Unidos no depende tanto del petróleo como en el pasado, ya que la mayoría de la gente trabaja ahora en servicios y no en manufactura.

Y otros factores podrían limitar los efectos de un aumento de los precios del petróleo. Rory Johnston, fundador de Commodity Context, una firma de análisis petrolero, indicó que los inventarios de petróleo eran bastante altos antes del conflicto, lo que ayudó a mantener los precios bajo control. Eso contrasta marcadamente con el invierno de 2022, explicó, cuando los problemas de la cadena de suministro tras el COVID ya habían elevado los costos del petróleo incluso antes de que la invasión rusa de Ucrania provocara un repunte mucho mayor.

El presidente Donald Trump reconoció el martes que los precios del petróleo y la gasolina han subido pero sostuvo que los precios bajarían una vez que termine la guerra.

“Tenemos los precios del petróleo un poco altos por un tiempo, pero en cuanto esto termine, esos precios van a bajar, creo, incluso por debajo de antes”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

Por cada aumento de 10 dólares en el precio de un barril de petróleo, los economistas estiman que los precios de la gasolina en Estados Unidos subirían unos 25 centavos. Si los precios superan los 100 dólares por barril, la gasolina se acercaría a 3,50 dólares por galón o más.

Las empresas podrían retraerse en medio de la incertidumbre

Si la guerra se prolonga durante meses, también podría hundir la confianza empresarial, lo que podría llevar a las compañías a invertir y contratar menos, afirmó Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide Financial.

“Cuando se inyecta nueva incertidumbre en el entorno empresarial... eso golpea la confianza”, manifestó.

El resultado podría ser similar al impacto de los aranceles de Trump, que no elevaron los precios tanto como temían muchos economistas, pero sí parecieron afectar el empleo. La contratación en 2025 fue la más débil, fuera de una recesión, desde 2002.

Los consumidores se desencantan aún más de la economía

Incluso sin un gran repunte de la inflación, un riesgo importante para Trump es que los estadounidenses se desencanten de su liderazgo económico.

Según las encuestas, los estadounidenses ya tienen una visión sombría de la economía, en gran medida por los efectos persistentes de los aumentos de precios de los últimos cinco años. Los intentos de Trump de presentar a Estados Unidos como en una “edad de oro” han tenido poco impacto en esas actitudes.

Un conflicto prolongado con Irán que eleve los precios de la gasolina probablemente lo empeoraría, apuntó Alex Jacquez, jefe de política y defensa de Groundwork Collaborative y asesor económico de la Casa Blanca de Biden.

“En general, la gente no cree que el presidente Trump esté centrado en las cosas en las que ellos están centrados”, añadió Jacquez, “y en lo que quieren que se centre es en el precio de los alimentos mientras él se preocupa por cosas como los aranceles y la política exterior”.

Las tasas de interés también podrían subir

Con la inflación potencialmente encaminada al alza, la Reserva Federal podría retrasar aún más cualquier recorte adicional de las tasas de interés. La Fed recortó su tasa clave tres veces el año pasado, pero las mantuvo sin cambios en enero, pese a las reiteradas exigencias de Trump de recortarlas más. Cuando la Fed reduce su tasa, con el tiempo puede bajar los costos de endeudamiento de los consumidores para cosas como hipotecas y préstamos para automóviles.

Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, declaró el martes que antes de la guerra había apoyado al menos un recorte de tasas este año ante la baja de la inflación. Pero ahora no está tan seguro.

“Con los acontecimientos geopolíticos de los que hablamos, simplemente necesito ver”, indicó en la conferencia Bloomberg Invest en la ciudad de Nueva York, en referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. “Necesitamos obtener muchos más datos”. Kashkari es uno de los 12 miembros con derecho a voto del comité de la Fed que fija las tasas.

Los mercados financieros han pronosticado dos recortes de tasas este año, según los precios de los futuros, y Trump ha exigido ruidosamente muchas más reducciones. Pero las probabilidades de que esos dos recortes ocurran este año han caído desde que comenzó la guerra con Irán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.