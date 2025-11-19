Europa podría recibir gas natural de Chipre, dice presidente

Parte de los aproximadamente 20 billones de pies cúbicos de gas natural descubiertos en aguas de Chipre podría llegar a los mercados europeos tan pronto como en 2027, afirmó el presidente chipriota el miércoles, mientras Europa busca más formas de independizarse de la energía rusa.

El presidente Nikos Christodoulides expresó que la primera cantidad de gas natural que podría exportarse al extranjero provendrá del llamado depósito Cronos, que es operado por un consorcio compuesto por la empresa italiana Eni y la firma francesa TotalEnergies.

Christodoulides manifestó en una conferencia de energía que el consorcio tomará su decisión final para avanzar con el proyecto el próximo año, con la posibilidad de que el gas de Cronos llegue a una planta de procesamiento en la ciudad portuaria egipcia de Damietta para su licuefacción y transporte a los mercados europeos por barco en 2027.

"Chipre es parte de las soluciones energéticas para la seguridad energética en el Mediterráneo oriental y, como dije, es un objetivo importante alinear sus intereses con los de estados poderosos y actuar como un corredor energético alternativo para Europa", afirmó Christodoulides.

Hablando en la misma conferencia, el ministro de Energía chipriota, George Papanastasiou, comentó que el gas natural del depósito Cronos podría llegar a los mercados más rápidamente, ya que puede conectarse a la infraestructura ya existente que transporta gas desde el enorme depósito Zor de Egipto, a unos 80 kilómetros (50 millas) de distancia.

Papanastasiou señaló que fijar un plazo de finales de 2027 para que el gas de Cronos llegue al mercado es "optimista pero factible".

Según el ministro de Energía chipriota, los planes para exportar gas natural desde otro de los depósitos de Chipre, conocido como Afrodita, prevén la colocación de una planta de procesamiento flotante sobre el propio yacimiento para modificar el hidrocarburo en lo que él llamó "gas seco" que puede ser dirigido directamente a los consumidores dentro de Egipto.

El gas procesado llegará a una instalación cerca de Port Said en Egipto y será utilizado para el consumo doméstico egipcio o licuado para exportación a Europa, dependiendo de lo que se decida en futuras consultas entre Chipre y el operador del depósito, una asociación entre Chevron, Shell y la empresa israelí NewMed Energy.

Christodoulides anunció que viajará al Líbano la próxima semana para discutir exclusivamente los planes energéticos de Chipre. Chipre comparte fronteras marítimas con Líbano, pero el gobierno libanés no ha ratificado completamente un acuerdo que delimite las zonas económicas exclusivas de los dos países. Eso ha impedido que Chipre abra áreas adyacentes a las aguas libanesas para la exploración de hidrocarburos.

El presidente chipriota comentó que hay "interés de gigantes energéticos" para licenciar más áreas —o bloques— dentro de las aguas chipriotas. ExxonMobil y sus socios QatarEnergy también poseen licencias de exploración de hidrocarburos para dos bloques frente a la costa sur de Chipre.

En uno de los bloques, la asociación ha realizado dos descubrimientos significativos de depósitos de gas natural conocidos como Glaucus y Pegasus. Se estima que Glaucus contiene aproximadamente 4,5 billones de pies cúbicos de gas, mientras que el tamaño de Pegasus aún está siendo determinado.

