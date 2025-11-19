La UE lanza un paquete de defensa para reforzar la seguridad ante la amenaza rusa

La Unión Europea lanzó el miércoles un nuevo paquete de defensa para permitir que tanques y tropas se desplieguen más rápidamente a través de las muchas fronteras del bloque de 27 naciones, mientras crece la preocupación de que Rusia ya esté sondeando sus defensas.

La jefa de política exterior de Europa, Kaja Kallas, afirmó que gastar en defensa ahora podría evitar una guerra.

“La debilidad los invita a actuar”, dijo, refiriéndose a Rusia. Señaló que, si la UE aumenta sus capacidades defensivas y su preparación, “entonces Rusia no atacará porque no somos débiles”.

Con la nueva propuesta de movilidad militar de la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, se invertirían 17.650 millones de euros (20.400 millones de dólares) en 500 puntos críticos desde Polonia hasta Portugal que se consideran cuellos de botella, como puentes, puertos y túneles que actualmente no pueden manejar tráfico y vehículos pesados.

Las fuerzas armadas tendrían acceso prioritario a infraestructuras como aeropuertos, carreteras y ferrocarriles en emergencias, y para los militares o empresas privadas de defensa, se eliminarían las regulaciones actuales en algunas áreas, como el transporte de mercancías peligrosas.

En los últimos meses, la UE ha tenido que lidiar con misteriosas incursiones de drones vinculadas a Rusia. El Comisionado de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, dijo que los servicios de inteligencia europeos afirman que Rusia podría atacar a la UE en los próximos tres o cuatro años, o poner a prueba la garantía del Artículo 5 de la OTAN, según la cual un ataque contra un miembro es un ataque contra todos.

La UE surgió de la determinación de evitar una repetición de los horrores de las dos guerras mundiales, uniendo a los países de Europa mediante una cooperación económica y política más estrecha. Sin embargo, desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, se ha centrado cada vez más en la defensa y la seguridad.

“Infraestructura resiliente. Acción conjunta. Europa más segura. El Paquete de Movilidad Militar de hoy fortalecerá la preparación de Europa y su capacidad para actuar rápidamente en crisis”, publicó en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el anuncio del miércoles.

“Un Schengen militar”

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el impulso para la integración de la defensa es hacer que los sistemas de transporte sean interoperables en términos de idiomas y protocolos utilizados en puertos y estaciones de tren. Algunos anchos de vía, por ejemplo, no coinciden, lo que dificulta el envío de trenes que transportan vehículos blindados desde otras partes de Europa al flanco oriental que limita con Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Kubilius dijo que, en el futuro, se busca forjar un “Schengen militar”, en referencia a la zona de viaje sin control de identificación de Europa, compuesta por 25 países miembros de la UE, además de Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza.

Afirmó que los “países fronterizos” como Estonia, Letonia y Finlandia en el flanco oriental, requieren conexiones de infraestructura más profundas con los “países continentales” como Francia y Alemania.

“Así es como convertimos la fortaleza industrial en preparación operativa, y nos aseguramos de que Europa pueda actuar como una sola, con la velocidad y coordinación que exigen nuestras necesidades de seguridad”, dijo Kubilius.

El nuevo plan sería que cada nación de la UE envíe un representante al Grupo de Transporte de Movilidad Militar para agilizar los despliegues militares en tiempos de paz, emergencias y conflictos.

Los auditores advirtieron en febrero que la movilidad militar de la UE era demasiado pequeña y mal gestionada para ser efectiva.

Impulsar la producción nacional

La comisión también anunció una Hoja de Ruta para la Transformación de la Industria de Defensa que busca simplificar y unificar las regulaciones sobre la misma en la UE, así como canalizar la inversión hacia la producción nacional de armas, vehículos, satélites, proyectiles y balas.

El paquete y la hoja de ruta siguen la estrategia de seguridad “Readiness 2030” de la Comisión, construida en torno a la amenaza de la agresión rusa. El organismo estima que el gasto en defensa de la UE este año totalizará alrededor de 392.000 millones de euros (457.000 millones de dólares), casi el doble de la cantidad de hace cuatro años, antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

La Comisión cree que se gastarán unos 3,4 billones de euros (4 billones de dólares) en defensa durante la próxima década. Para contribuir, pretende proponer un aumento en el presupuesto a largo plazo de la UE para defensa y espacio a 131.000 millones de euros (153.000 millones de dólares).

Se insta a los países miembros de la UE a adquirir la mayor parte de su equipo militar dentro del bloque, trabajando principalmente con proveedores europeos, en algunos casos con ayuda de la UE para reducir precios y acelerar pedidos. Según la hoja de ruta, las naciones miembros solo deberían comprar equipo del extranjero cuando los costos, el rendimiento o los retrasos en el suministro lo hagan preferible.

El gobierno del presidente Donald Trump ha señalado que prioriza la seguridad de Estados Unidos en sus propias fronteras nacionales y en Asia. Ha dicho a los europeos que deben defenderse a sí mismos y a Ucrania en el futuro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.