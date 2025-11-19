Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Ford retira más de 200.000 Bronco y Bronco Sport por falla en panel de instrumentos

AP Noticias
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 10:38 EST
FORD RETIRO
FORD RETIRO (AP)

Ford Motor Co. está retirando del mercado más de 200.000 vehículos Bronco y Bronco Sport debido a que el panel de instrumentos puede fallar, aumentando el riesgo de un accidente.

Los reguladores federales de seguridad automotriz explicaron que el panel de instrumentos puede no mostrarse al encenderse, dejando al conductor sin información de seguridad crítica.

La retirada incluye 128.607 Ford Bronco Sports, años modelo 2025-2026 y 101.002 Ford Broncos, también años modelo 2025-2026, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Ford no tiene conocimiento de ninguna lesión causada por la falla del panel de instrumentos.

Los propietarios serán notificados por correo a partir del 8 de diciembre y se les indicará que lleven sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln para actualizar el software.

Relacionados

El número de retirada de la NHTSA es 25V540.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in