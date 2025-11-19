FlyDubai encarga 75 Boeing 737 MAX en un acuerdo valorado en 13.000 millones de dólares

FlyDubai, la aerolínea de bajo costo de Emirates, anunció el miércoles que encargó 75 aviones Boeing 737 MAX adicionales en un acuerdo valorado en 13.000 millones de dólares.

El anuncio se produce un día después de que la compañía realizó, también en el Dubai Air Show, una importante compra de 150 Airbus A321neo por 24.000 millones de dólares. Desde que comenzó a operar en 2009, FlyDubai solo había volado con Boeing 737, por lo que el acuerdo de venta del martes supuso un gran triunfo para el consorcio europeo en el salón aeronáutico bienal.

"Mirando hacia el futuro, la planificación proactiva de la flota es esencial para asegurarnos de que estamos bien posicionados para satisfacer la creciente demanda de viajes, una demanda que estamos seguros continuará creciendo", afirmó el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente tanto de FlyDubai como de Emirates.

"Anticipar las necesidades futuras es un factor determinante en el éxito de cualquier aerolínea y el anuncio de hoy refleja nuestro compromiso con ese principio", añadió.

FlyDubai hizo el anuncio en un comunicado, sin una conferencia de prensa. Boeing no hizo declaraciones.

La aerolínea añadió que, como parte del acuerdo, tenía opciones de compra para otros 75 Boeing.

Antes el miércoles, el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más concurrido del mundo para viajes internacionales, anunció que alcanzó los 70,1 millones de pasajeros este año y va camino de volver a romper sus propios récords.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.