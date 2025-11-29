Estadounidenses gastan miles de millones el Black Friday pese a la incertidumbre económica

A pesar de la incertidumbre económica generalizada que se cierne sobre la temporada navideña de este año, los compradores acudieron en masa para el Black Friday, gastando miles de millones de dólares en tiendas físicas y en línea.

Adobe Analytics, que da seguimiento al comercio electrónico, dijo que los consumidores estadounidenses gastaron una cifra récord de 11.800 millones de dólares en línea el viernes, marcando un aumento del 9,1% respecto al año pasado. El tráfico se acumuló particularmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, hora local en todo el país, cuando 12,5 millones de dólares pasaron por los carritos de compras en línea cada minuto.

Los consumidores también gastaron una cantidad récord de 6.400 millones de dólares en línea el Día de Acción de Gracias, según Adobe. Las principales categorías donde se produjo un aumento en las ventas en ambos días fueron las consolas de videojuegos, electrónica y electrodomésticos. Los servicios de compras impulsados por inteligencia artificial y la publicidad en redes sociales también han influido particularmente en lo que los consumidores eligen, señaló la empresa.

Mientras tanto, la firma de software Salesforce estimó que las ventas en línea del Black Friday totalizaron 18.000 millones de dólares en Estados Unidos y 79.000 millones a escala mundial. Y la plataforma de comercio electrónico Shopify informó que sus comerciantes recaudaron una cifra récord de 6.200 millones de dólares en ventas en todo el mundo durante el Black Friday. En su punto máximo, las ventas alcanzaron los 5,1 millones de dólares por minuto. Entre las categorías principales estuvieron los cosméticos y la ropa, según la empresa canadiense.

El Black Friday está lejos de ser el evento de ventas que congregaba multitudes en los centros comerciales a medianoche o el caos de ofertas hace solo décadas. Cada vez más consumidores han optado por las ofertas en línea para realizar compras después del Día de Acción de Gracias desde la comodidad de sus propios hogares, o eligen extender el gasto a lo largo de promociones más largas que actualmente ofrecen los minoristas.

Como resultado, el tráfico en las tiendas ha disminuido constantemente. Según los datos iniciales de RetailNext, que mide el tráfico en tiempo real en tiendas físicas, el tráfico del Black Friday en Estados Unidos cayó un 3,6% respecto a 2024.

Pero “la historia no es solo que los compradores se quedaron en casa, sino que están cambiando cómo y cuándo compran”, dijo Joe Shasteen, gerente global de análisis avanzado en RetailNext, en comentarios enviados el sábado por correo electrónico. Explicó que los clientes ahora distribuyen las compras en un período de tiempo más largo y “entran a las tiendas con una misión mucho más específica de lo que hemos visto en temporadas navideñas pasadas”.

El Black Friday sigue siendo una fecha importante en el calendario de los minoristas, y Shasteen agregó que la caída del viernes es “notablemente mejor” que la disminución más pronunciada del 6,2% que RetailNext observó en el tráfico en tiendas en los días previos al Día de Acción de Gracias. Esto indica que, aunque los compradores siguen siendo cautelosos y están reduciendo el gasto en tiendas en general, “todavía están dispuestos a acudir para los momentos promocionales más importantes”, afirmó.

Los expertos esperan que el aumento del gasto navideño continúe durante el fin de semana. En términos de comercio electrónico, Adobe espera que los compradores estadounidenses gasten otros 5.500 millones de dólares el sábado y 5.900 millones el domingo, antes de alcanzar un pico estimado de 14.200 millones de dólares el Cyber Monday, lo que marcaría otro récord.

Aun así, el aumento de los precios podría estar contribuyendo a algunas de esas cifras. La avalancha de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones extranjeras ha afectado por igual a empresas y hogares durante el último año. Según Salesforce, a pesar de gastar más en general, los compradores estadounidenses adquirieron menos artículos en tiendas físicas el Black Friday (una disminución del 2% respecto al año pasado). Los volúmenes de pedidos también disminuyeron un 1%, señaló la firma, ya que los precios de venta promedio aumentaron un 7%.

La fiebre de compras navideñas de este año llega en medio de una mayor incertidumbre económica para los consumidores. Más allá de los aranceles, los trabajadores de los sectores público y privado también enfrentan ansiedad sobre la seguridad laboral, en medio de despidos corporativos y los efectos posteriores del cierre gubernamental de 43 días.

Para la temporada navideña de noviembre a diciembre en general, la Federación Nacional de Minoristas estima que los compradores estadounidenses gastarán más de 1 billón de dólares por primera vez este año. Pero la tasa de crecimiento está desacelerándose, con un aumento anticipado del 3,7% al 4,2% interanual, en comparación con el 4,3% de la temporada navideña de 2024.

Al mismo tiempo, la deuda de tarjetas de crédito y las morosidades en otros préstamos a corto plazo han aumentado. Y cada vez más compradores recurren a planes de “compre ahora, pague después”, que les permiten retrasar los pagos en decoraciones navideñas, regalos y otros artículos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.